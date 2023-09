Royal Heights Apartment Lakukan Serah Terima SHM Sarusun Tercepat

PENGEMBANG Royal Heights Apartment, Suryamas Group tercatat sebagai pengembang apartemen tercepat dalam melakukan proses Akta Jual Beli (AJB) kepada konsumen (pembelinya). Kali ini, dalam tempo dua tahun sejak serah terima pertama, konsumen lunas ataupun yang telah kredit bisa melakukan AJB untuk mendapatkan hak bukti kepemilikan unit apartemennya.

General Manajer Royal Tajur Bogor Hendra Gunawan mengatakan, percepatan proses AJB direalisasikan dengan penandatanganan AJB pertama pada 15 September kemarin. Ini merupakan komitmen Suryamas Group untuk memberikan rasa aman kepada konsumennya, khususnya dalam sisi legalitas kepemilikan apartemen berupa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun).

“Dengan mendapatkan SHM Sarusun lebih cepat, maka konsumen punya kepastian atas kepemilikan propertinya, terlebih bagi konsumen apartemen yang seringkali mengalami kesulitan mendapatkan sertipikat kepemilikan,” kata dia, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (25/9).

Ia mengatakan, bagi konsumen yang memiliki bisnis, mereka bisa jaminkan sertifikatnya ke bank untuk penambahan modal atau kebutuhan mendesak lainnya.

“Belajar dari pembangunan apartemen di Indonesia yang umumnya serah terima unit dan pensertifikan lama, maka di proyek apartemen pertama Suryamas ini, kami berhasil membuktikan hal tersebut bisa lebih cepat. Bahkan di Tower B Royal Heights Apartment saat orang beli unit apartemen dan lunas ataupun yang telah Akad Kredit, mereka bisa langsung serah terima sekaligus AJB,” kata Hendra.

Menurut Hendra, problem utama pemasaran apartemen atau hunian strata-tilte di Indonesia saat ini adalah banyak apartemen yang terlambat serah terima unit dan mendapatkan SHM Sarusun. Hingga, kepercayaan konsumen terhadap pengembang apartemen menurun. Untuk itulah Suryamas Group ingin buat konsumen lebih confidence beli proyek apartemen berikutnya yang kini sedang dalam perencanaan.

”Unit di Tower A tahun lalu sudah sold out. Kini unit di Tower B hanya tersisa 20an unit dengan harga Rp500-700 jutaan. Orang yang beli langsung bisa tinggal dan AJB. Kami targetkan tahun 2023 sold out untuk pemasaran,” kata Hendra.

The Exclusive

Selain apartemen yang pasarnya inclusive (segmen bisa untuk semua kalangan), pada September 2023 ini Royal Tajur merilis program The Exclusive yang menawarkan rumah-rumah mewah limited design dengan unit yang sangat terbatas. Rumah dua lantai dan dua lantai ada yang indent maupun ready stock.

Produk The Exclusive terdiri dari tipe Castleton dengan harga Rp2,9 miliar. Tipe ini menawarkan desain American Classic. Hampton Couple dibandrol Rp3,1 miliar dengan bergaya minimalis modern. Serta tipe Prominence ditawarkan dengan harga Rp3,5 miliar berarsitektur modern. Ketiga tipe tersebut memiliki 3 dan 4 bedroom.

Department Head Sales Royal Tajur Frans Hartono mengatakan, yang menarik rumah 3 lantai tipe The Prominence lebih banyak diminati konsumen, meski harga mencapai Rp3,5 miliar. Awalnya ditawarkan 12 unit, kini tinggal 3 unit.

Rumah tipe The Prominence berada Cluster Royal View yang merupakan pengembangan Tahap 1 yang lokasinya paling depan, diakui memiliki banyak kelebihan.

“Berbeda rumah pada umumnya, carport The Prominence berada di lantai dua dengan backview green belt, sungai, gunung (Gunung Salak), dan hutan. Memiliki double fasad, 3 kamar tidur dengan masing-masing memiliki kamar mandi di dalamnya. Master bedroom yang berada di lantai 3 bisa dijadikan 2 kamar karena sangat luas, ada ruang kerja,” jelas Frans.

Frans mengatakan, meski berada di tahun politik, pihaknya tetap optimis tahun ini target penjualan Royal Tajur dapat mencapai target. Sebab di bulan September ini posisi penjual sudah mencapai lebih 80%.

”Pameran Royal Tajur di Botani Square yang berlangsung dari tanggal 25 September hingga 8 Oktober 2023, kami optimis akan capai penjualan yang signifikan karena antusiasme pasar terhadap rumah dengan kualitas lingkungan yang berkualitas seperti Royal Tajur dari waktu ke waktu terus meningkat,” ungkapnya.

Dalam pameran tersebut, lanjut Frans, konsumen cukup membayar booking fee Rp5 juta untuk pembelian apartemen dan Rp25 juta untuk rumah The Exclusive itu sudah all in. Pengembang Royal Tajur banyak menawarkan promo menarik, di antaranya: free DP merupakan kerjasama dengan Bank rekanan, free biaya KPR dan akad kredit (subsidi developer).



Perumahan Royal Tajur berada di lokasi sangat strategis di tengah kota, Jl. Raya Tajur, Kota Bogor, dekat dengan berbagai fasilitas kota dan pintu tol. Kawasannya dengan keasrian yang terjaga, pemandangan pegunungan yang eksotis (Gunung Salak dan Gede Pangrango), dan dikelilingi hutan Biotrop, sehingga memberikan suasana lingkungan yang dipenuhi dengan udara segar, sehat dan penuh kenyamanan. (Z-10)