Inovasi Sistem Pemantauan Tambang SIG Raih Anugerah Inovasi Indonesia 2023

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih penghargaan Anugerah Utama di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2023, berkat inovasi sistem pemantauan tambang berbasis teknologi digital, Quarry Mining Command Center (QMCC) for Good Mining Practices Solution, yang diterapkan di Pabrik SIG Tuban, Jawa Timur.

Penghargaan untuk kategori Proses Internal tersebut diserahkan oleh Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Umi Kulsum kepada SVP of Human Capital SIG, Sumarlan Wibawa di Mainhall Bursa Efek Indonesia pada Rabu (20/09).

ICAII 2023 merupakan ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, dalam arti berdampak luas, berkelanjutan, dan memiliki kebaruan tinggi.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan semangat Go Beyond Next mendorong SIG berinovasi dengan berbagai terobosan dan terus melampaui jangkauan guna menghadirkan solusi dan produk berkualitas, menciptakan keunggulan di aspek operasional, dan layanan profesional dengan teknologi berkelanjutan. QMCC merupakan satu dari banyak inovasi di SIG untuk mendukung kelancaran operasi tambang yang memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Inovasi mutlak dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan di masa depan. Melalui inovasi, SIG berkomitmen menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional dengan menghadirkan produk dan layanan berkualitas, biaya kompetitif, cepat, dan tepat waktu pengiriman (Quality, Cost, Delivery/ QCD),” kata Vita Mahreyni.

Sistem pemantauan tambang QMCC bekerja dengan menggunakan aplikasi monitoring terintegrasi berbasis digital. Seluruh informasi dari aplikasi pengawasan tersebut ditampilkan pada layar pusat kontrol dan dipantau oleh petugas yang bertindak sebagai komando operasional.

Dengan demikian, kehadiran inovasi QMCC ini membantu Perusahaan memastikan penerapan kaidah good mining practice dan budaya K3 dalam operasional tambang berjalan dengan baik.

QMCC merupakan karya tim inovasi Department of Mining & Raw Material Pabrik SIG Tuban, Jawa Timur, yang telah meraih beragam penghargaan bergengsi. QMCC meraih Juara I di ajang SIG Group Innovation Award (SIGIA) 2022. Selain itu, QMCC juga meraih dua penghargaan di ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) 2022 yaitu predikat Diamond sekaligus dinobatkan sebagai Best Performance.

Inisiator inovasi QMCC yang juga Manager of Mining Operation SIG, M. Ardy Zailani menyampaikan, penerapan QMCC membantu optimalisasi aktivitas pengawasan dan membuat operasional tambang menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengawasan langsung yang membutuhkan banyak koordinasi dan waktu. QMCC juga memastikan kebutuhan data lapangan terdistribusi secara aktual dan akurat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga target cost dan quality dapat optimal.

Lebih lanjut, M. Ardy Zailani menjelaskan, latar belakang hadirnya inovasi QMCC karena melihat adanya tantangan dan peluang. Tantangan safety, quality dan productivity menciptakan peluang untuk mengoptimasi sumber daya dan biaya produksi. Karena saat ini sumber informasi sangat mudah diakses, maka terbuka peluang improvement teknologi yang juga membantu menyelesaikan problem atau tantangan kerja yang selama ini sulit diselesaikan.

“Terkait inovasi QMCC, kami melihat dalam aktivitas tambang ada improvement yang bisa membantu proses bisnis perusahaan bahkan cost transformation. Sejak diterapkannya QMCC pada 2022 hingga saat ini, Pabrik SIG Tuban mencatatkan zero fatality dan accident dalam operasional tambang. QMCC juga turut berkontribusi pada efisiensi biaya operasional tambang dan bahan baku senilai Rp4,2 miliar/ tahun. Ini bukanlah akhir karena kita tahu teknologi terus berkembang dan kami terus membuka peluang untuk mengembangkan teknologi yang telah kita terapkan,” jelas Ardy Zailani.

Penghargaan terkait inovasi ini melengkapi capaian SIG dalam Tata Kelola yang baru saja diraih, yakni penghargaan Best State Owned Enterprises dan Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di ajang The 14th IICD Corporate Governance Award 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) bekerja sama dengan Perum LKBN Antara di Graha CIMB Niaga, Jakarta, pada Senin (18/09).

The 14th IICD Corporate Governance Award 2023 merupakan ajang apresiasi bagi emiten yang telah mengimplementasikan praktik GCG pada tahun sebelumnya dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip GCG. Dengan demikian, SIG dinilai telah mempraktikkan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. (RO/E-1)