26 Calon Perusahaan Tercatat Berencana IPO di Kuartal IV

HINGGA 22 September 2023, terdapat 66 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp49,4 triliun. Masih terdapat 28 calon perusahaan tercatat dalam pipeline bursa.

"Dari pipeline tersebut, 26 calon perusahaan tercatat berencana mencatatkan saham di bursa pada kuartal IV 2023," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Sabtu (23/9).

Sebanyak 28 perusahaan itu terdiri atas 2 perusahaan aset skala kecil di bawah Rp50 miliar, 18 perusahaan aset skala menengah antara Rp50 miliar-Rp250 miliar, dan 8 perusahaan aset skala besar di atas Rp250 miliar.

"Selama 3 tahun terakhir, secara rata-rata terdapat 21,6% perusahaan yang mencatatkan saham di bursa pada kuartal IV 2023 dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan tercatat baru pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan secara histori minat IPO pada kuartal IV 2023 signifikan," kata Nyoman.

Sedangkan hingga saat ini, telah diterbitkan 77 emisi dari 51 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp87 triliun. "Sampai dengan 22 September 2023 terdapat 18 emisi dari 13 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline," kata Nyoman.

Kemudian untuk right issue per 22 September 2023 ada 26 perusahaan tercatat yang menerbitkannya dengan total nilai Rp37,3 triliun. "Serta masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline right issue BEI," kata Nyoman. (Z-2)