Pabrik AC Split Hisense di Semarang Mulai Produksi

HISENSE HVAC Indonesia turut ambil bagian dalam pameran Indonesia Largest Refrigeration, HVAC and Energy Efficient Technology Exhibition di JiExpo Kemayoran Jakarta pada 20-22 September 2023. Pada pameran kali ini Hisense memamerkan rangkaian lengkap produk AC seperti VRF, chiller, big split, intelligent control system, ATW, dan split unit.

Itu disampaikan Cheah Win Leo, Country Manager Hisense HVAC Indonesia. Menurutnya, Hisense HVAC Indonesia menjadi pusat AC seperti VRF, Chiller , AHU, dan FCU.

AC Product Director PT Hisense International Indonesia Tong Lu memaparkan perusahaannya sudah memproduksi unit AC Split Hisense di Semarang, Jawa Tengah. Hisense sudah memulai proses sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagai persyaratan proyek. Perusahaan memiliki banyak distributor dan dealer yang mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra. "Kami memiliki 96 titik lokasi di 79 kota dan 25 provinsi sehingga layanan purnajual ASC yang mencakup seluruh Indonesia dapat memberikan layanan yang baik bagi pelanggan," ungkap Tong Lu dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/9/2023).

Hisense HVAC Indonesia mengerjakan banyak proyek besar, antara lain gedung pusat KAI Kereta Cepat Halim-Tegal Luar (2022), Kereta Cepat Jakarta-Bandung Padelarang (2023), gedung perkantoran Kino, Inkes Medistra Grand Med, Hotel Sollmarina Alam Sutera, Toko Bangunan Depo Dumai, Laboratorium Formulatrix Semarang, RSUD Tarakan Jakarta, RSUD Provensi Sulawesi Barat, Novotel Suites Hoitel, dan Mayapada Hospital.

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co Ltd ialah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning Systems Co Ltd. Ini merupakan perusahaan antara Hisense dan Hitachi (diubah menjadi Johnson Control Hitachi pada 2015) dan didirikan di 2003. Ini mengintegrasikan pengembangan teknologi untuk AC sentral komersial dan residensial, manufaktur produk, pemasaran, dan layanan secara keseluruhan. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemegang saham seperti Hisense dan Johnson Control Hitachi, Hisense HVAC berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di industri.

Dengan kekuatan inovasi teknis yang solid, Hisense HVAC berpartisipasi dalam perumusan dan revisi 50 standar nasional, standar industri, dan standar asosiasi, serta memiliki 1.045 paten resmi di bidang produk CAC dan pompa panas. Sejak 2008, 65 teknologi mencapai tingkat lanjutan melalui sertifikasi resmi. Sekarang Hisense HVAC menjadi perusahaan CAC terkemuka di Tiongkok. (Z-2)