Dari Hobi dan Passion, Nicholas Renaldi Sukses Wujudkan Jadi Pengusaha

TAK sedikit orang mengatakan bahwa memulai bisnis harus dengan passion. Apalagi menggeluti bisa yang memang terkait dengan hobi akan berbeda dalam mengembangkannya.

Sebagai pengusaha, Nicholas Renaldi juga merintis kariernya tak lepas dari hobi seninya yang dimiliknya. Bahkan dari hobinya, ia sukses mewujudkan impiannya memiliki perusahaan.

Sekarang Nicholas dikenal sebagai foundar dari perusahaan yang bergerak di bidang interior desain. Bidang interior telah disukai Nicholas sejak kecil.

Tak heran selepas sekolah menengah atas, Nicholas ingin melanjutnya pendidikanya dengan mengambil jurusan desain interior.

Sayangnya impian Nicholas tak bisa terwujud karena terkendala dengan pandangan matanya. Ia dinyatakan memiliki buta warna parsial mengakibatkan Nicholas tidak bisa masuk jurusan desain interior.

Kendati begitu, semangatnya tidak padam dan kecintaan kepada dunia desain interior pun tak surut. Justru Nicholas membuat mock up atau konsep rancangan desain.

Bahkan mock up karya Nicholas dicoba untuk dipasarkan secara online ke keluarga serta teman-teman dekatnya. Mock up ini yang menjadikan cikal bakal dari sebuah brand interior yang sekarang menjadi 'Marble & Co'.

"Keindahan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari," ucap Nicholas yang kini dikenal sebagai founder dari Marble & Co. dalam keterangan, Jumat (22/9).

Dalam pandangan falsafahnya, Nicholas mengatakan bahwa estetika seni merupakan cerminan dari personality atau kepridian seseorang.

"Apa yang mereka sukai apa yang mereka gemari akan membentuk estetika seseorang. It’s all about personal taste,” tutur Nicholas.

Nicholas juga memiliki pandangan bahwa setiap orang memiliki selera yangberbeda-beda. Pemikiran inilah yang akhirnya memutuskan marmer sebagai bahan dasar untuk bisnis yang dijalaninya.

Menurut Nicholas, marmer merupakan sebuah produk alami yang memiliki keindahan serta keunikan tersendiri di mana setiap warna dan karakternya menggambarkan selera pemiliknya.

Marble & Co. Dibangun dari Kecintaan pada Marmer.

Nicholas sebagai founder dan desainer Marble & Co. serta Monica sang istri sebagai Co-Founder dan CEO Marble & Co. pada awalnya hanya memproduksi produknya menggunakan marmer sisa produksi (waste).

Namun seiring bertambahnya minat dari para konsumennya membuat Nicholas dan istri membeli slab marmer utuh dengan berbagai motif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta konsistensi menjaga keestetikaan marmer.

Akhirnya menjadikan marmer sebagai produk interior salahsatu inovasi yang dilakukan Marble & Co. dan menjadikan Nicholas termotivasi untuk menjadi yang pertama dan terdepan di industri ini.

Produk Marble & Co. dibuat oleh para seniman lokal yang memang suka dan hobi menggeluti marmer, karena dalam pengerjaannya membutuhkan kesabaran dan ketelitian sehingga urusan kualitas produk-produk Marble & Co. tidak diragukan lagioleh para penikmatnya.

Seiring berjalannya waktu para konsumen juga semakin paham akan terobosan baru ini bahwa marmer tidak hanya digunakan untuk pembuatan dinding ataupun lantai namun juga bisa menjadi karya seni yang fungsional untuk menghiasi interior rumah mereka.

Pembukaan Store Pertama Marble & Co.

Setelah 6 tahun fokus pada penjualan online akhirnya Marble & Co. memutuskan untuk membuka store pertamanya di kawasan Indonesia Design District, PIK 2, Jakarta Utara.

Nicholas mengucapkan rasa terima kasih kepada konsumen yang selama ini telah percaya dan mendukung penjualan produknya, karena menurutnya membeli produk marmer secara online bukan hal yang mudah. “Each pieces will be different,” tegasnya.

Namun hebatnya banyak konsumen Marble & Co yang berani beli dan terus percaya bahkan mereka melakukan pembelian kembali (repeat order).

Store pertama mereka ini merupakan sebuah pencapaian dari Nicholas dan seluruh timnya yang sudah berkembang.

Nicholas menegaskan kembali dan mengatakan,"Yang dulunya hanya hobi, tidak memiliki tim bahkan sampai mengecat sendiri mereknya di garasi rumahnya sekarang sudah memiliki banyak tim ini merupakan sebuah prestasi buat saya”.

Mimpi Nicholas selanjutnya dengan dibukanya store pertama Marble & Co. yakni ingin semakin dekat dengan para penikmat produknya, serta siap memamerkankarya luar biasa lainya di store-nya.

Kemudian dia ingin menjadikan store ini sebagai wadah untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, seperti arsitek, desainer interior, berbagai komunitas, serta berbagai macam brand. (RO/S-4)