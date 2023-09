Lanjutkan Ekspansi Bisnis, Kini Mitra 10 Hadir di Daerah Bintaro

MITRA10 pelopor ritel moderen bahan bangunan di Indonesia dan furnitur Atria melanjutkan ekspansi di 2023. Ekspansi pertama 2023 dilakukan di Bintaro Jaya, Tangerang, Banten.

Kedua toko ritel ini menempati lahan seluas 14.000 m2 yang terletak di lokasi strategis di jalan utama Boulevard Bintaro Jaya yang dikelilingi oleh kawasan hunian dan komersial.

Kedua toko ritel moderen ini berada di satu lokasi yang sangat potensial dan memiliki target traffic sebanyak 30.000 pengunjung per bulan.

Perseroan berkomitmen penuh untuk melanjutkan ekspansi yang berkelanjutan Superstore Mitra10 di tahun 2023.

Dengan diresmikannya Mitra10 Bintaro Jaya, Perseroan akan melanjutkan ekspansi pembukaan Superstore baru di 2023 pada tiga bulan terakhir 2023. Sehingga para pelanggan bisa semakin mudah menjangkau kebutuhan renovasi bahan bangunan sesuai dengan tagline kami yaitu "The Easiest Place to Get Your Renovations Done!".

Mitra10 Usung Konsep One Stop Shopping"

Mitra10 mengusung konsep "One Stop Shopping" untuk berbelanja kebutuhan renovasi rumah ataupun area komersia lseperti café, ruko dan sebagainya.

Mitra10 Bintaro Jaya menyediakan lebih dari 65.000 SKU (Stock Keeping Unit) yang terbagi dalam 13 kategori yakni: appliances/perlengkapan rumah tangga, kamar mandi, bahan bangunan, pintu dan jendela, elektrikal dan lampu, dinding dan lantai, perlengkapan rumah dan hobi, dapur, pipa dan aneka alat (tools).

Para pengunjung juga dapat memilih aneka produkfurniture, matras dan pernak-pernik lucu untuk mempercantik rumah yang ditawarkandi toko rite lmoderen furnitur Atria yang ditata apik dan moderen.

Mitra10 Bintaro Jaya menyediakan selling space seluas +6.000 m2 serta area gudang toko seluas +4.000m2, dan selling space Atria seluas +1.500m2 beserta gudang tokonya seluas +45 m2 dengan menyediakan lebih dari 13,000 SKU, berikut dengan area parkir yang luas dan aman, sehingga para pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman.

Toko ritel moderen di Bintaro Jaya ini mengusung konsep "Shop in Shop", selain Mitra10 menjual bahan bangunan, di dalamnya juga terdapat toko Atria furnituryang merupakan sister company Mitra10.

Konsep ini memudahkan para pelanggan untuk memenuhi aneka kebutuhan bahan bangunan untuk kebutuha nrenovasi atau membangu nruma htinggal dan kebutuhan furniturnya sekaligus.

Tidak semua toko Mitra10 mengusung konsep ini, sehingga ini merupakan salah satu privilage bagi warga Bintaro Jaya dan sekitarnya untuk merasakan shopping experience berbelanja menyenangkan ini.

Jika Mitra10 Bintaro merupakan toko ke-46, maka Atria Bintaro merupakan toko ritel moderen furnitur ke-20 di Indonesia.

Di Atria, para pengunjung dapat memilih beragam produk furnitur seperti: Aksesoris, Bedroom Set, Bed Gelar, Commercial, Dining, Kids, Living, Mattress, Office, Storage, Wardrobe, dsb.

Saat ini, Atria telah hadir di seluruh area Jabodetabek, dan kotaTegal, Surabaya, Malang, Bali, Makassar, Palembang, Pekanbaru dan Lampung. (RO/S-4)