Inilah Tips Nabung untuk Bisa Liburan ke Luar Negeri

TAK sedikit orang yang ingin liburan dengan suasana yang berbeda dengan menggunakan waktu liburannya di negara lain.

Sebenarnya siapapun bisa menggunakan waktu liburannya ke luar negeri. Masalahnya tak semua orang mempunyai trik nabung yang oke dan jitu.

Bahkan setelah liburan dari luar negeri, isi dompet tak terkuras habis, Namun balik lagi bahwa semua balik lagi ke masalah prioritas.

Liburan ke luar negeri tuh, selain bikin happy dan nyaman, juga membuat kalian belajar banyak hal baru dan sebagai bentuk self-reward yang pastinya berkesan.

Jadi, yang terpenting mempunyai tips nabung yang efisien agar mewujudkan rencana jalan-jalan impian kamu. Jadi tak perlu menunggu isi dompet menggelembung. Berikut empat tips menabung untuk traveling ke luar negeri.

Pastikan Mau Traveling Kapan

Serupa dengan target perusahaan, kalian juga perlu memiliki target untuk rencana traveling. Tentukan ingin melakukan traveling ke mana, kapan dan kira-kira butuh budget berapa.

Misalnya, berencana keberangkatan kalian adalah tahun depan ke Perth. Berarti kalian mempunyai waktu selama 12 bulan atau 52 minggu untuk mengumpulkan dana.

Anggap saja, kalian mengalokasikan uang Rp 250 ribu untuk menabung, maka setahun kemudian uang Rp 13 juta sudah siap digunakan untuk liburan ke Aussie.

Kumpulkan Dana di Akun Bank Terpisah

Supaya bujet jalan-jalan kalian tak mengganggu kebutuhan, ada baiknya memisahkan akun bank untuk keperluan tabungan liburan.

Hal Ini meninimalisir kalain untuk menggunakan uang untuk kebutuhan atau keinginan yang sebenarnya tak perlu.

Mau tips yang lebih jitu lagi? Tabung uangmu di aplikasi investasi terpisah juga. Sekarang banyak banget aplikasi investasi saham atau reksadana bahkan obligasi yang bisa kamu gunakan juga mengumpulkan dana liburan.

Dari pada ditaruh di bank, kenapa tidak coba menabung sambil investasi, ya tidak? Pastikan kamu memilih intrumen dan aplikasi investasi yang sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cara Kurs Terbaik

Ketika menggunakan uang tunai saat liburan ke luar negeri, pastikan kalian menukar uang saat dengan kurs terbaik. Sebelum menjatuhkan pilihan pada satu bank atau tempat penukaran uang (money changer), bandingkan dulu kursnya.

Apapun yang terjadi, jangan menukar uang di bandara. Karena biasanya akan memperoleh kurs yang cenderung buruk ketimbang bila menukar di luar bandara. Akan jauh lebih baik jika kamu menukar sejumlah uang dulu di Tanah Air, lalu sisanya ditukarkan di negara tujuan.

Cari Diskon Penerbangan Internasional

Biaya penerbangan sering jadi faktor pertimbangan penting kalau pengen liburan ke luar negeri. "Makin hemat liburan ke luar negeri bareng AirAsia! Karena AirAsia bagi-bagi diskon 20% semua kursi, Semua Penerbangan Internasional!," kata Head of Marketing airasia Superapp Indonesia, Boni Andika, dalam keterangan, Kamis (21/9).

"Catat, ya, ini dia rute destinasi internasional tujuan dengan potongan harga 20% untuk bisa kamu nikmati dengan AirAsia! Untuk penerbangan pulang-pergi (PP) dari Jakarta," jelasnya.

"Kamu bisa mendapat potongan 20% untuk penerbangan tujuan Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kuching, Singapura, Bangkok, Perth, Phnom Penh," jelas Boni..

"Ada juga potongan 20% juga berlaku untuk penerbangan pulang-pergi (PP) luar negeri dari Kota Medan. Antara lain Medan-Kuala Lumpur, Medan-Penang dan Medan-Thailand," katanya.

"Nggak ketinggalan ada juga potongan 20% untuk penerbangan pulang-pergi ke luar negeri dari Bali. Antara lain Bali-Kuala Lumpur, Bali-Bangkok dan Bali-Singapura," ucap Boni.

"Last but not least penerbangan keluar negeri dari Surabaya juga dapat diskon 20% untuk pemesanan penerbangan bolak-balik ke luar negeri. Antara lain Surabaya-Kuala Lumpur, Surabaya-Penang, Surabaya-Singapura," terangnya.

"Diskon 20% baru bisa kamu dapatkan untuk perjalanan pulang dari luar negeri ke Indonesia, ya. Berlaku untuk periode pemesanan 18-24 September 2023 dan untuk periode penerbangan 25 September hingga 13 Desember 2023," tambah Boni.

"Pesan sekarang tiket penerbangan keluar negeri dan dapatkan diskon 20% di airasia.com dan AirAsia Superapp yang bisa kamu download di Apple App Store dan Google Play Store," ajak Boni. (RO/S-4)