IHSG Diprediksi Bergerak Mendatar

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis berpeluang mendatar di tengah bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed menahan tingkat suku bunga acuannya.

IHSG dibuka melemah 2,83 poin atau 0,04 persen ke posisi 7.008,85. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,74 poin atau 0,18 persen ke posisi 968,68.

"IHSG berpeluang bergerak sideways (mendatar) pada hari ini," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Harga Saham Instacart Melonjak Lebih dari 30% dalam Debutnya

Dari mancanegara, The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,25 sampai 5,5 persen, namun terdapat indikasi akan ada satu kali kenaikan suku bunga lagi yang diperkirakan terjadi sebelum akhir tahun 2023 ini.

The Fed merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,1 persen pada tahun ini, atau naik dua kali lipat lebih dibandingkan 1 persen pada proyeksi Juni 2023, kemudian, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 1,5 persen pada 2024, dibandingkan 1,1 persen pada proyeksi sebelumnya.

Baca juga: The Fed Dinilai akan Hentikan Penaikan Suku Bunga

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 322,40 poin atau 0,98 persen ke 32.701,40 indeks Hang Seng melemah 189,09 poin atau 1,06 persen ke 17.696,51, indeks Shanghai melemah 8,40 poin atau 0,27 persen ke 3.100,17, dan indeks Straits Times melemah 25,52 poin atau 0,79 persen ke 3.216,48. (Z-6)