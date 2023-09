Badan Otonom F&B Hipmi Jaya Komitmen Dorong Pengembangan Industri Kuliner 

HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Raya melantik pengurus baru Badan Otonom Food and Beverage (F&B) di Jakarta, Selasa (19/9). Pelantikan yang dilakukan Ketua Hipmi Jaya Sona Maesana itu mengambil tema "Developing a Culinary Business to Grow and Succeed."

Badan Otonom F&B Hipmi Jaya merupakan sebuah organisasi yang berkomitmen untuk memajukan sektor kuliner di wilayah DKI Jakarta di bawah naungan Hipmi Jaya.

Sona Maesana mengatakan, pelantikan itu merupakan langkah awal dalam memimpin perubahan dan pertumbuhan dalam industri kuliner di Jakarta,

"Kami percaya bahwa industri kuliner memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan peluang lapangan kerja. Melalui F&B HIPMI Jaya, kami akan terus mendukung dan memfasilitasi pengusaha kuliner muda dalam mengembangkan bisnis mereka. Pelantikan ini adalah langkah penting menuju masa depan yang cerah bagi industri kuliner di HIPMI JAYA," kata Sona.

Ketua Badan Otonom F&B HIPMI JAYA Michelle Owen mengatakan, pihaknya merasa terhormat dan siap untuk memimpin Badan Otonom F&B Hipmi Jaya ke arah yang lebih baik.

“Kami akan terus mendorong inovasi dan kolaborasi di antara anggota kami, serta bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan industri kuliner anggota Hipmi JAYA agar dapat bertumbuh, berkembang dan berdampak secara luas," ujarnya

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Martini S Paham mengatakan, jenis penyediaan makanan dan minuman menjadi top 3 yang paling diminati investor dengan Nilai PMDA 2022 pada penyediaan makanan dan minuman sebesar US$141,59 juta.

Sedangkan, nilai PMDN 2022 pada penyediaan makanan dan minuman US$290,03 juta.

“Sektor parekraf penyediaan akomodasi dan makan minum atau F&B Business menjadi penyokong produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di DKI Jakarta pada tahun 2022,” ucapnya

Ketua Panitia Acara Andry Jonathan menambahkan, pelantikan itu merupakan bukti komitmen dalam menghadirkan acara yang berkesan.

Tema "Developing a Culinary Business to Grow and Succeed" mempertemukan pemain industri kuliner yang berpengalaman dan calon pengusaha muda, menciptakan ruang untuk berbagi ide dan pengetahuan yang berharga.

Selain kegiatan pelantikan, acara ini juga menampilkan program kuliner lokal yang menarik. Badan Otonom F&B Hipmi Jaya mempersembahkan 12 tenant F&B terpilih dari anggotanya.

Badan Otonom F&B HIPMI Jaya berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan industri kuliner di wilayahnya dan akan menjalankan program-program yang bermanfaat bagi anggotanya. (Z-5)