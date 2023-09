APLog Bakal Tangani Pengiriman Barang Berharga Milik Negara BI Sulsel

PT Angkasa Pura Logistik (APLog) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) perihal pengiriman Barang Berharga Milik Negara (BBMN) Bank Indonesia dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia lainnya.

Kerja sama itu meliputi pengiriman ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara timur (Kupang), Provinsi Maluku (Ambon), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari), Provinsi Papua (Jayapura), Provinsi Papua Barata (Manokwari), Provinsi Sulawesi Utara (Manado), dan Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk periode 2023 sampai dengan 2024.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama APLog Danny P Thaharsyah dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Sentral Republik Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan Causa Imam Karana.

Danny P. Thaharsyah mengatakan, kepercayaan yang diberikan BI Sulsel merupakan tantangan dan tanggung jawab dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia terkait serah terima pengiriman Barang Berharga Milik Negara (BBMN).

"Tanggung jawab kami didalamnya terdapat proses administrasi, seluruh proses operasional hingga keamanan Barang Berharga Milik Negara (BBMN) dapat diterima dengan baik hinggal ke lokasi tujuan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia lainnya," ujarnya.

Causa Imam dalam sambutannya menjelaskan berdasarkan pengalaman saat pandemi covid-19, misi pengiriman ke Indonesia bagian tengah dan timur berjalan dengan lancar melalui layanan one service for all dari APLog.

“kami berharap dengan dimulainya kembali perjanjian kerjasama ini dapat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan secara mendesak pengiriman Barang Berharga Milik Negara (BBMN) agar dapat dikirimakan ke seluruh Indonesia,” ucapnya.



Acara dihadiri dan disaksikan juga oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto, dan Bapak Dendi T Danianto selaku Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T Danianto. (Z-5)