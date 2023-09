Pertempuran TikTok Live Lawan Shopee Live Makin Sengit, Siapa Jadi Jawara Live Shopping di Indonesia?  

DUA raksasa e-commerce tanah air, Shopee Live dan TikTok Live, tengah berlomba jadi jawara live shopping di Indonesia. Persaingan mereka semakin sengit dan jadi berita fenomenal yang menarik untuk diskmak.

Apakah strategi Shopee yang telah lebih dulu merajai pangsa pasar e-commerce bisa mengalahkan sang pemain baru TikTok Live? Ataukah sang pemain baru TikTok Live yang berangkat dari platform social media bisa mengalahkan si raja e-commerce Shopee?



Jika ditelaah, pamor keduanya seakan menunjukan kekuatannya masing-masing dalam mengubah konstelasi persaingan e-commerce di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Shopee Live memang dirancang sebagai salah satu fitur di e-commerce Shopee untuk menghadirkan pengalaman berbelanja interaktif, sehingga siapapun pengguna baik pembeli dan penjual yang membuka Shopee Live memang sudah memiliki intensitas untuk jual beli secara real-time.

Baca juga: Aurel Hermansyah Sukses Jual Lebih dari 16 Ribu Produk di Shopee Live Saat Puncak Kampanye Shopee 9.9

Sebaliknya, TikTok Live sendiri adalah bagian dari platform sosial media milik TikTok. Fokusnya lebih diutamakan ruang konten kreatif, seperti musik, dance, tips, maupun komedi, sehingga intensitas masyarakat membuka platform TikTok Live akan lebih cenderung sebagai hiburan dibanding untuk berbelanja.

Melihat hal tersebut, fitur live shopping dari platform belanja e-commerce seperti Shopee Live akan lebih cocok untuk para brands dan sellers yang ingin memaksimalkan penjualannya dikarenakan traffic yang datang ke Shopee Live sudah mempunyai rencana dan niat berbelanja, sementara traffic yang datang di TikTok Live bercampur dengan mereka yang sekedar mencari hiburan dibanding niat berbelanja.

Baca juga: Flash Sale Mobil 9RB Bersama Sarwendah di Shopee Live Diikuti Lebih dari 180 Ribu Orang Secara Bersamaan



Rupanya Tiktok Live masih harus mengatur strateginya agar dapat unggul dalam tatanan persaingan platform live streaming. Melalui riset Populix yang bertajuk ‘Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia’ pada bulan Juni lalu, menunjukkan 69% responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, jauh melampaui TikTok Live (25%).

Shopee Live juga menjadi fitur live streaming yang paling diingat oleh masyarakat dengan hasil 60% responden, sementara TikTok Live hanya mendapatkan 30%.



Selaras dengan data penggunaan live streaming platform, Shopee menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Dimana pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), Shopee berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56%) dalam 6 bulan terakhir, jauh melampaui TikTok Live dengan persentase 30%. Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (share of revenue), Shopee menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan nilai transaksi terbesar, yaitu 54% jauh di atas TikTok Live (31%).



Hal ini sejalan dengan persebaran preferensi masyarakat Indonesia saat berbelanja melalui fitur live streaming, dimana salah satunya mencari Live Shopping dengan penawaran paling menarik. Sebagian besar karakteristik dan gaya berbelanja masih mengacu terhadap pencarian promosi atau penawaran menarik. Promo-promo yang paling menarik menurut masyarakat adalah gratis ongkir (91%), diskon (87%), cashback (65%), voucher belanja (47%), special bundle (34%), dan exclusive product launch (20%).

Dari data hasil riset di atas, bisa disimpulkan bahwa posisi kuat Shopee Live jauh melampaui TikTok Live dilatarbelakangi oleh kemudahan dan kelengkapan fitur live streaming ini dengan harga paling murah, promosi dan gratis ongkir terbanyak, dan menawarkan diskon hingga cashback paling besar.

Terus Mendominasi, Shopee Live Lebih Unggul Ketimbang TikTok Live

Melalui siaran pers mengenai pencapaian kampanye 9.9, Shopee menyatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan beragam kemeriahan yang dihadirkan, terlihat dari peningkatan Shopee Live ditonton lebih dari 7 kali lipat dan jumlah produk terjual mencapai lebih dari 30 kali lipat pada puncak kampanye dibanding hari biasa. Respon luar biasa dari penonton live shopping di kampanye ini turut menunjukan bagaimana Shopee Live berperan penting sebagai platform untuk memenuhi kebutuhan.



Sepak terjang yang telah dilakukan oleh deretan nama artis di atas memang tak perlu diragukan lagi kehebatannya dalam menggaet penonton meramaikan sesi Shopee Live di puncak kampanye 9.9 kemarin pada masing-masing akun tokonya. Sebut saja Ruben Onsu, Sarwendah, dan Aurel Hermansyah, mereka memiliki gaya khas dalam berjualan live shopping, menjadikannya sukses sebagai TOP Streamers pada puncak 9.9 Super Shopping Day. Melihat keterampilan mereka yang membuat suasana live semakin seru, ketiganya pun sukses catatkan beberapa rekor baru pada puncak kampanye di Shopee Live yaitu:

1. Ruben Onsu melalui toko @Ruben_Onsu di Shopee Live mencatatkan rekor baru dengan sukses meraih omset hingga 16 Miliar di puncak kampanye.

2. Menariknya lagi, sebanyak 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama mengikuti momen Flash Sale 9RB Mobil Toyota Avanza yang dipandu oleh Sarwendah melalui toko @Sarwendahofficial.

3. Selebriti lainnya dengan pencapaian luar biasa adalah Aurel Hermansyah melalui toko @TokoMamaNur yang berhasil menjual lebih dari 16 Ribu produk.

Bukan hanya tiga nama artis besar di atas saja, beberapa bulan terakhir ini juga deretan bintang-bintang ibukota seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, Keanu Agl juga meramaikan dunia live stream di Shopee Live. Bahkan berita terakhir sempat dihebohkan dengan kabar dr. Richard Lee yang berhasil memecahkan rekor baru dan menembus omset hingga 5,5 milyar hanya dalam 1,5 jam saja pada 1 September lalu.



Di sisi lain, melihat pesaingnya TikTok Live yang sering digadang-gadang akan mengambil peran dalam tren live shopping di Indonesia, sepertinya hal tersebut masih terlalu dini untuk disimpulkan. Lebih-lebih telah beredarnya potongan video yang dibagikan netizens di berbagai social media, selebriti seperti Sarwendah yang ngamuk saat jualan online lewat siaran langsung di TikTok dikarenakan penontonnya saat TikTok Live sangat sedikit. Cerita-cerita yang mirip juga disebarkan netizens tentang pedagang konvensional yang mencoba streaming di TikTok Live tapi sepi sekali traffic-nya.

Dapat dikatakan, tampaknya adu strategi yang kian memanas ini, justru mengungkapkan Shopee Live masih mendominasi sebagian besar faktor yang justru membawanya sebagai pilihan mayoritas pengguna dibanding TikTok Live saat ini. Penerapan gaya live shopping yang kreatif dengan berkolaborasi dengan artis atau konten kreator ternama, telah berhasil menarik minat masyarakat dalam memanfaatkan fitur interaktif ini sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan dan tindakan mengikuti tren digital populer.

Bawa Keuntungan Bagi Penjual Lokal, Kolaborasi Strategis Shopee Live Lebih Kuat Dibandingkan Pesaingnya, TikTok Live

Adanya fitur interaktif seperti live shopping memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara proaktif, kesempatan bagi konsumen untuk mengetahui sebuah produk lebih dalam serta kemudahan akses berbelanja dimana produk dapat langsung dibeli saat siaran berlangsung. Tidak jarang masyarakat menunggu penjual mengadakan konten live streaming terlebih dahulu sebelum memutuskan pembelian sebuah produk. Hal ini memiliki pengaruh kuat khususnya dalam membangun tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli.



Maka itu, tidak heran jika pada kampanye 9.9 juga ditemukan semakin banyaknya pelaku usaha yang turut mengoptimalkan Shopee Live di puncak kampanye sebagai strategi pemasarannya, tercatat peningkatan jumlah streamer seller hingga 5 kali lipat. Salah satu contoh brand lokal yang menarik perhatian karena sukses mengoptimalkan peluang yang diberikan adalah brand kecantikan BHUMI yang berhasil meningkatkan transaksi penjualan di sepanjang kampanye 9.9 mencapai 27 kali lipat berkat fitur interaktif serta promo eksklusif yang tersedia di Shopee Live. Selain itu, brand fashion pria Geoff Max juga menjadikan Shopee Live sebagai salah satu strategi bisnisnya di tahun ini. Sepanjang kampanye 9.9, Geoff Max berhasil mencatat peningkatan transaksi di Shopee Live hingga 130 kali lipat dibandingkan hari biasa.



Keberhasilan Shopee Live menjadi fitur yang semakin diandalkan sangatlah nyata, dan salah satu faktor utamanya adalah daya tarik live shopping. Para penjual tidak hanya dapat memasarkan produk mereka melalui fitur ini, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan penonton. Inilah yang menjadikan live shopping menjadi alat yang sangat efektif dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan pelanggan.



Beberapa pencapaian lainnya juga turut dirasakan oleh brand fashion lokal Eiger di puncak kampanye Shopee 8.8 lalu, penjualan di tokonya mengalami peningkatan 16 kali lipat melalui Shopee Live. Tidak berhenti di situ, untuk semakin memaksimalkan sesi live shopping mereka, beberapa brand pun menggaet sejumlah artis papan atas seperti saat sesi Shopee Live Erigo x JKT48 bersama Zee JKT48 dan Raffi Ahmad yang sukses pecahkan rekor penjualan sebesar 5 Milyar dalam waktu kurang dari 10 menit. Pencapaian yang serupa juga dirasakan oleh brand lokal Tally yang berkolaborasi dengan Sarwendah dan berhasil mencetak peningkatan omzet hingga 75x lipat di Shopee Live. Sejumlah keberhasilan ini memperlihatkan bahwa keputusan brand untuk mengadopsi fitur Shopee Live sebagai salah satu strategi pemasaran bisnis merupakan langkah yang tepat.



Pada dasarnya belanja secara online memang sudah bukan hal baru lagi, tetapi berbelanja dengan fitur siaran video secara langsung sepertinya menjadi tren terkini yang semakin melengkapi dan meningkatkan pengalaman berbelanja online. Kemudahan yang ditawarkan dan dapat melihat kualitas produk secara langsung, membuat platform live streaming kini jadi primadona sebagai wadah jual-beli yang lebih seru untuk mendorong konversi pesanan sekaligus menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dengan pelanggan. Strategi setiap platform seperti Shopee Live dalam menggarap fitur live stream-nya menjadi favorit masyarakat pun patut kita acungkan jempol.



Berdasarkan pengalaman Shopee yang jauh lebih lama dalam mempelajari kebiasaan belanja masyarakat dan berinovasi guna memberikan peluang dan kolaborasi yang terbaik bagi penjual merupakan faktor yang menjadi kunci keunggulan Shopee Live dibandingkan TikTok Live. Seperti dijelaskan sebelumnya, Shopee Live berhasil menjadi jawara live shopping dibanding TikTok Live sebagai pemain baru saat ini. (Z-10)

#MIA