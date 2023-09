Sejumlah Pengembang Ternama Borong Penghargaan Indonesia Property Awards 2023

AJANG penghargaan tahunan 'PropertyGuru Indonesia Property Awards' mencapai ujungnya pada Jumat (15/9), di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place. Event yang telah memasuki penyelenggaraan ke-9 ini dipersembahkan oleh Kohler untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan dan proyek pengembangan terbaik di Tanah Air.

Pada malam penganugerahan berkonsep 'gala black-tie' itu, sejumlah pengembang ternama mendominasi raihan penghargaan. Sinar Mas Land, misalnya, meraih gelar Best Developer yang didambakan. Itu adalah kemenangan keempat dalam kategori bergengsi ini dan yang pertama sejak 2021. Mereka juga memenangi 'Pengakuan Khusus di bidang ESG'.

Sinar Mas Land juga memperoleh gelar untuk pengembangan mega township BSD City dan pengembangan smart building Knowledge Hub`. PT Sinar Mitbana Mas, perusahaan Sinar Mas Land bersama Mitbana (Mitsubishi dan Surbana Jurong), dinobatkan sebagai Best Breakthrough Developer, didukung oleh kemenangan proyek Hiera - The Heartland of BSD City.

Sementara itu, Summarecon Group memenangi enam penghargaan untuk pengembangan Kota Mandiri Summarecon Bekasi dan Summarecon Bandung. Penghargaan juga didapat untuk pengembangan perumahan Jasmia Residence @Summarecon Crown Gading dan Alderwood Residence, serta pengembangan kondominium Rainbow Springs Condovillas.

Selanjutnya, Agung Sedayu Group dinobatkan sebagai Best Hospitality Developer, didukung oleh kemenangan atas pengembangan serba guna tepi laut Ginza Beachwalk PIK2. Perusahaan ini bersama dengan Salim Group meraih dua gelar bersama untuk pengembangan kota tepi laut mereka, Golf Island PIK (Kawasan Pantai Maju) & Riverwalk Island PIK (Kawasan Pantai Kita) dan green development Central Market PIK.

Selanjutnya, PT Mitra Bangun Prasada (Cimanggis Golf Estate) dinobatkan sebagai Best Boutique Developer. Lalu Paramount Land, yang dinobatkan sebagai Best Commercial Developer, memenangi kategori pembangunan perumahan kelas atas Matera Residences.

Penghargaan tahun ini hadir sebagai acara pembuka dari perayaan 10 tahun ajang tersebut pada 2024 mendatang. Rangkaian PropertyGuru Indonesia Property Awards sendiri dimulai pada 2015.

CEO dan Managing Director PropertyGuru Group Hari V Krishnan mengatakan, penerima penghargaan ini merefleksikan bagaimana sektor real estate di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi pencari properti dari semua lapisan masyarakat yang terus berkembang. “Kota-kota, kawasan industri, pengembangan komersial, dan perumahan ini menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan dan mencerminkan semangat inovasi yang mendorong perekonomian. Kepada seluruh pemenang tahun ini, selamat atas peran Anda dalam memimpin masa depan cerah bagi Indonesia,” ungkapnya.

Menjelang satu dekade PropertyGuru Indonesia Property Awards, GM PropertyGuru Asia Property Awards and Events Jules Kay merasa terkesan melihat dedikasi para pemenang penghargaan tahun ini terhadap kelestarian lingkungan, inovasi teknologi, pengayaan komunitas, dan keunggulan.

Menurutnya, pengembang terbaik di Nusantara menciptakan properti residensial dan komersial yang menggabungkan konsep modern dan desain bagus dengan gaya hidup dan elemen alam untuk meningkatkan pengalaman hidup masyarakat Indonesia dan pembeli internasional . “Kami berharap dapat mendukung industri real estat Indonesia yang menetapkan tolok ukur baru dalam pengembangan dan desain di tahun-tahun mendatang,” pungkas Jules. (Ifa/S-1)