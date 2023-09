Tren Wisata Bangkit, Brand Lokal Baller Kenalkan Produk Koper Terbaru

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perjalanan wisata Nusantara (wisnus) tahun 2022 meningkat 19,82% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Per akhir Juni 2023, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus) atau domestik adalah 433,6 juta yang sudah mencapai 59% jumlah tahun 2022 yaitu sebesar 734,85 juta perjalanan.

Peningkatan ini cukup menggambarkan tren traveling yang kembali menggeliat, apalagi jika ditambah dengan jumlah perjalanan wisata mancanegara dan perjalanan wisnus sampai pada periode peak season holiday akhir tahun ini.

Untuk menangkap peluang itu dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam berpelesir, merek koper asli Indonesia, Baller, memperkenalkan produk terbaru Koper Polycarbonate dengan mengusung tema "Elevate Your Journey with Baller" di Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Jenis Koper Polycarbonate diluncurkan sebagai bentuk komitmen Baller kepada konsumen setianya. Baller juga mengajak millennials untuk meningkatkan pengalaman baru dalam bepergian bersama Baller, khususnya dalam menyambut liburan akhir hingga awal tahun.

Sukses Jual Belasan Ribu Koper

Sejak 2018, Baller dikenal sebagai brand koper Indonesia yang berhasil menjual belasan ribu koper dengan berpegang pada empat elemen penting yaitu kualitas, kapabilitas, keamanan, dan personalisasi.

Baller percaya bahwa industri traveling akan berkembang sangat pesat, dan koper berkualitas adalah salah satu kebutuhan dalam bepergian.

“Kami berupaya memberikan kepuasan konsumen pada setiap produk-produk Baller yang berkualitas. Salah satunya dengan Baller Polycarbonate,” ujar Billy Adi Wijaya selaku Founder & President Director Baller Indonesia pada Press Launching Baller Indonesia.

Produk koper ini sudah dilengkapi dengan desain dan fitur modern sesuai dengan kebutuhan lifestyle yang dapat menunjang penampilan modis dan stylish saat bepergian.

“Jadi koper ini sangat worth to buy dan bisa menemani setiap perjalanan konsumen kami khususnya saat mereka sedang mencoba pengalaman baru,” imbuh Billy.

Koper Baller Polycarbonate diproduksi dengan mengutamakan enam standar baru yang semakin melengkapi keunggulan produk-produk Baller, yaitu material berkualitas 100% Jerman Polycarbonate, desain dan fitur modern, fashionable, serta empat warna yang stylish.

Kelebihan lainnya adalah produk dilengkapi smooth & silent wheels yang dapat berputar 360 derajat dan garansi 10 tahun dengan proses klaim yang mudah (peace of mind).

Dilengakap Port USB dan Gratis Power Bank

Tersedia empat varian yaitu Carry-on 20 inch zipper dan Carry-on hybrid 20 inch non zipper, Check-in 24 inch dan Check-in 28 inch non zipper. Khusus koper 20 inch dilengkapi dengan easy access charging port USB (type A dan type C) untuk charge gadget plus gratis powerbank 10.000 mAh (fast charging).

“Kami selaku perusahaan Indonesia modern travel gear berharap dengan kemunculan produk-produk Baller bisa memberikan dampak baik bagi dunia traveling," ujar Billy.

"Dan harapan terbesarnya sudah pasti, kami ingin menjadi Top of Mind Brand of Lifestyle Traveling Product yang dapat menemani masyarakat Indonesia untuk berpergian kemanapun dengan produk kami,” kata Billy.

Pada kesempatan yang sama, selebgram Tanah Air yang juga beauty, fashion and travel enthusiast, Putri Setiawan, juga menceritakan tentang bagaimana traveling menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesannya dalam mengembangkan bisnis kecantikan maupun sebagai selebgram.

“Bukan hanya untuk mengurangi tingkat stres, traveling juga banyak membantu aku dalam menemukan ide-ide baru untuk bisnis dan konten-konten aku, jadi aku selalu prepare dan luangin waktu untuk traveling,” kata Putri.

Sebagai perempuan dalam kategori generasi milenial, Putri juga sangat selektif terhadap travel gear yang berkualitas dan tetap sesuai dengan gaya fesyen dirinya.

Tak Kalah Kualitasnya dengan Produk Impor

“Aku suka Baller, selain karena kualitasnya dan stylish, juga ada garansi 10 tahun dan ini bikin kita ngerasa aman banget. Baller ini sangat worth to buy dan aku percaya nantinya sebagai brand koper Indonesia dapat bersaing dengan merk internasional,” tambah Putri.

Diharapkan dengan peluncuran Koper Baller Polycarbonate dapat memberikan standar baru untuk konsumen Indonesia dari segi kualitas, fitur dan after sales.

Konsumen yang ingin mendapatkan seri koper Baller Polycarbonate dapat mengunjungi website resmi Baller di www.baller.co.id atau melalui official store di marketplace. (RO/S-4)