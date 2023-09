Mutiara Gading City Bekasi Luncurkan Cluster Ke-17

MUTIARA Gading City karya developer kawakan ISPI Grup kembali meluncurkan Cluster Paris, dengan konsep hunian New Design and New Life. Rencananya, klaster yang dipasarkan seharga Rp600 jutaan secara dua tahap ini akan disiapkan sebanyak 500 unit.

Direktur Business Development Budi Kurniawan menjelaskan, pengembangan Cluster Paris dilakukan secara dua tahap, yakni sisi East dan West. Rencananya, di area seluas 7,8 hektar ini Paris East akan diisi sebanyak 278 unit dengan porsi lebih banyak dari Paris West.

“Design yang disiapkan lebih segar dan modern dengan menggandeng dua arsitek muda Matthew & Frits yang sedang naik daun,” ungkap Iwan di Bekasi, Jumat (15/9).

Iwan mengatakan, konsep design yang new look dan memaksimalkan ruang sebagai tempat tinggal keluarga yang nyaman. Hal ini bisa dilihat dari tampak dan denah ruang yang sangat nyaman untuk tempat tinggal.

MGC kawasan seluas 350 hektar merupakan proyek terbesar ISPI GROUP yang berada di utara-timur Jakarta. Total area yang akan di bangun kawasan hunian, commercial area, fasiltas sekolah dan univesitas, kolam renang, rumah sakit, dll ini akan terus dikembangkan.

Dengan menggandeng Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), MGC unit rumah di Cluster Paris dipercaya akan habis terjual dalam waktu kurang dari enam bulan.

Cluster Paris East, yang diluncurkan Jumat (15/9) memiliki dua tipe yakni Le Verre luas 39/60 dengan harga Rp690 juta dan Le Blanc luas 48/72 dengan harga Rp824 juta. Dalam acara product knowledge, ada sekitar 490 Top Agent hadir dan sukses membukukan penjualan sekitar Rp24 miliar.

“Klaster ini sangat ditunggu oleh konsumen, terbukti konsumen melalui agen2 penjualan di bawah koordinasi AREBI sudah membuat reservasi,” tambah Iwan.

Ketua Umum AREBI Lukas Bong menambahkan, peluncuran Cluster Paris yang berdekatan dengan momentum Pilpres 2024 diyakini tidak akan mempengaruhi penjualan. Sebab, mayoritas konsumen MGC adalah end user.

“Kalau investor yang beli di kita itu minim, produk yang kami tawarkan juga sudah teruji termasuk MGC,” kata Lukas Bong.

Lukas mengaku tak memiliki strategi khusus dalam memasarkan MGC. Ia yakin bahwa segmentasi MGC Bekasi ini sudah terbentuk sejak klaster pertama diluncurkan.

“Produk sebelumnya dilauncing setahun sebelumnya itu sudah sold out, dan ISPI juga enggan kehilangan momentum maka dilaunchlah Cluster Paris, dan penjualan anggota AREBI lebih banyak memanfaatkan pengaruh sosial media yang berkonstribusi sekitar 70% terhadap penjualan,” jelas dia.

Branch Manager Bank BTN cabang Kelapa Gading Square Surasta menambahkan, khusus unit di Cluster Paris ada promo yang disediakan BTN yakni flat angsuran sebesar Rp2,3 juta selama tiga tahun.

“Untuk tenornya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ini bisa sampai dengan 30 tahun,” kata dia.

Tahan Banting

Komisaris Utama ISPI Group Preadi Ekarto mengatakan, kawasan MGC saat pandemi berlangsung sempat menyetop penjualan. MCG baru mulai berjualan kembali sejak 2022 kemarin.

“Ini dia yang kami manfaatkan, yakni momentum penjualan klaster sebelumnya,” kata Pre.

Ia menjelaskan, nilai investasi properti di MGC sangat menarik sebab kawasan ini menjadi buruan konsumen untuk tempat tinggal dan investasi. Melihat perkembangan infrastruktur dan sekitar kawasan yang berkembang pesat dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

“Untuk kenaikan harga jual hunian di MGC kini tercatat sejak Agustus 2022 hingga saat ini sudah 20%, tentu sangat menarik,” tambah dia.

Selain itu, Pre mengakui ISPI GROUP telah mengembangkan kawasan perumahan di berbagai kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi dengan total 33 project seluas total 2000 hektar, dengan unit yang dihuni 48.000 unit. (Z-10)