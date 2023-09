Park Serpong, Kota Baru dari LPKR di Tengah-Tengah Serpong

BERKAT peranan dan kontribusi berbagai pengembang skala besar yang dari waktu ke waktu aktif mengembangkannya, Serpong kini menjadi wilayah hunian kelas atas dengan pertumbuhan yang pesat.

Di saat yang sama, juga mudah menemukan beragam fasilitas premium di wilayah tersebut, baik dari sisi pendidikan, pusat perbelanjaan, kesehatan, sport and leisure, working place atau perkantoran, hingga rekreasi.

Untuk pendidikan misalnya, telah hadir Universitas Pelita Harapan di Lippo Village yang sangat dekat dengan Serpong. Selain itu, pusat perbelanjaan seperti Living World Alam Sutera, Supermal Karawaci, dan Mal Summarecon Serpong. Adapun untuk fasilitas kesehatan, telah hadir Siloam Hospitals Lippo Village, dan lain sebagainya.

Serpong juga memiliki akses yang mudah dijangkau dari berbagai arah, seperti dari Tol Jakarta–Merak, Tol Jakarta–Balaraja, dan Tol JORR W2. Kelak, akses dan mobilitas itu akan semakin mudah disebabkan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase III koridor Cikarang-Balaraja yang salah satu pemberhentiannya di persimpangan jalan Tol Jakarta-Merak dan Jalan Raya Legok, Tangerang. Juga akan ada shuttle bus (pulang-pergi) dari pemberhentian MRT tersebut yang menuju ke arah Lippo Village, Intermoda BSD, dan Serpong.

Dengan kehadiran berbagai hunian dan fasilitas premium, infrastruktur, serta aksesibilitas tersebut, apresiasi terhadap tanah di wilayah Serpong pun dengan sendirinya meningkat dari tahun ke tahun.

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), yang mengembangkan kota mandiri Lippo Village, memiliki cadangan lahan strategis di tengah-tengah Serpong. Di atas lahan yang diapit oleh Gading Serpong, Summarecon Serpong, Paramount Serpong, Lippo Village, BSD City, dan Alam Sutera tersebut, LPKR menghadirkan PARK SERPONG, kota baru seluas 400 hektar.

PARK SERPONG menawarkan hunian modern yang artistik dan stylish, yaitu XYZ (Exist) Livin dan Cendana Livin. Harga XYZ (Exist) Livin sendiri mulai dari Rp500 jutaan per unitnya. Namun, untuk Grand Launching PARK SERPONG nanti, XYZ (Exist) Livin ditawarkan dengan harga spesial mulai dari Rp299 jutaan per unitnya. Adapun Nomor Urut Pemesanannya telah dibuka secara resmi mulai Jumat, 15 September 2023.

Antusiasme terhadap kehadiran XYZ (Exist) Livin dan Cendana Livin sendiri sangat tinggi, hal mana tampak pada Grand Product Knowledge PARK SERPONG yang digelar di Episode Hotel, Gading Serpong, Kamis (14/9), yang dihadiri lebih dari 1.500 agen atau pemasar properti yang berasal dari beberapa wilayah di Jabodetabek.

Dalam kesempatan tersebut, CEO Real Estate LPKR David Iman Santosa mengatakan bahwa PARK SERPONG memiliki 5 distrik yang unik, yaitu Park Botanic yang merupakan Distrik Hunian Hijau dan Botanikal. Kemudian Park Avenue yang menjadi, Town Center and Commercial District (Distrik Pusat Kota dan Area Komersial), lalu Park Reflection yang merupakan Waterside Community Center and Residential District (Distrik Pusat Komunitas dan Hunian Tepi Air) dan Park Stream - Vibrant Waterway Residential District (Distrik Hunian Tepi Air). Dan terakhir Park Hills yang merupakna Contoured Residential District (Distrik Hunian di Perbukitan)

PARK SERPONG juga hadir dengan 5 danau yang menarik, yaitu Passion Lake, Aspiration Lake, Romance Lagoon, Kriztal Bay, dan Serenity Lake. Termasuk, hadirnya 5 pusat kegiatan/aktifitas di dalam kota baru PARK SERPONG, yang terdiri dari Education, Business and Commerce, Healthcare and Wellness, Shopping and Entertainment, dan Sport and Leisure.

David Iman Santosa menambahkan para pengunjung maupun konsumen yang berminat tinggal menjadi CityZen di kota baru PARK SERPONG ini, dapat melihat langsung 8 show unit yang sangat menarik di Customer Xperience Center (CXC), sebuah tempat yang didesain khusus untuk merasakan pengalaman tinggal di kota baru ini.

CXC dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap harinya. Di lokasi yang sama, akan dibuka juga Arya Club (coffee bar, restoran, games room, swimming pool) dan Park Pavillion yang dapat digunakan untuk wedding chapel maupun area ritel. Termasuk, area yang memungkinkan penghuni PARK SERPONG dapat menikmati tayangan film bioskop di luar ruang (outdoor) secara bersama-sama. (RO/E-1)