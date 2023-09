Perusahaan Didorong Ciptakan Nilai Tambah bagi Masyarakat Luas

MENCIPTAKAN nilai tambah bagi masyarakat luas amatlah penting untuk dilakukan setiap perusahaan di Indonesia. Apalagi jika kiprah perusahaan tersebut sudah diakui secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan salah satunya ialah PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna).

Founder and CEO The Iconomics Bram S Putro menuturkan Sampoerna berhak atas dua penghargaan dalam ajang 4th Indonesia Public Relations Awards 2023 yang digelar di Jakarta oleh The Iconomics, beberapa waktu lalu. Penghargaan pertama ialah kategori Consumer Goods Industry dan "PR Persons Award 2023” bagi Direktur Sampoerna, Elvira Lianita. Penghargaan kedua adalah Corporate Reputation Awards.

Penghargaan pertama dipilih melalui beberapa kriteria, meliputi exposure, influence, dan creativity, serta familiarity sosok di mata publik hingga memiliki pendekatan yang dinamis dan kreatif dalam menjalankan komunikasi institusinya. Sampoerna selama bertahun-tahun dipandang telah memperkuat aktivitas komunikasi, khususnya mengenai komitmen menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu konsumen dewasa; karyawan, mitra usaha, serta pemegang saham; serta masyarakat luas.

Penghargaan kedua Corporate Reputation Awards didasarkan pada penilaian reputasi perusahaan yang mengacu pada riset online dengan ribuan responden dari berbagai kalangan usia, kota dan berpedoman pada tiga parameter meliputi business & commercial reputation; people & leadership reputation; dan social & citizen reputation.

Diharapkan dua penghargaan tersebut memacu Sampoerna dalam membangun citra organisasi dengan pertimbangan publik memainkan peran penting untuk membangun reputasi perusahaan. "Semoga para pemenang yang mendapatkan penghargaan baik yang diterima secara personal dan untuk perusahaan dapat menjadi role model serta terus membangun citra perusahaan yang baik bagi semua kalangan dan masyarakat,” ucapnya dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (14/9/2023).

Sampoerna yang pada Agustus 2023 telah genap 110 tahun beroperasi di Indonesia menyatakan selalu berkomitmen menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas. Dikutip melalui keterangan pers, ada tiga hal yang sudah dilakukan untuk dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan bagi perekonomian di Indonesia.

Pertama, Sampoerna berkomitmen untuk investasi jangka panjang. Sejak 2005, Sampoerna telah berinvestasi senilai US$6,3 miliar di Indonesia. Realisasi investasi ini menjadi bagian dari upaya Sampoerna untuk turut mendukung prioritas pemerintah dalam mendorong investasi dan meningkatkan ekspor barang jadi. Awal 2023 lalu, Sampoerna juga mencatatkan pencapaian strategis dengan peresmian dan pelepasan ekspor perdana dari fasilitas produksi produk tembakau inovatif bebas asap di Karawang, Jawa Barat. Ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia, serta ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik maupun pasar domestik.

Kedua, Sampoerna menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Pada Agustus 2023, Sampoerna dan 38 mitra produksi sigaret (MPS) mempekerjakan lebih dari 71 ribu karyawan dan mengoperasikan 7 fasilitas produksi milik perseroan serta bekerja sama dengan 38 MPS yang dimiliki oleh pengusaha dan koperasi lokal. Melalui pemasok, Sampoerna juga secara konsisten menjalankan program kemitraan dengan 22 ribu petani tembakau dan cengkih.

Ketiga, Sampoerna memposisikan Indonesia sebagai hub penting untuk ekspor barang dan jasa. Saat ini, Sampoerna telah mengekspor barang jadi ke lebih dari 40 tujuan dan ekspor layanan di bidang teknologi, keuangan, digital, hingga personalia, ke 39 negara di dunia. Untuk ekspor layanan ini, Sampoerna menyerap sekitar 3.000 karyawan di Indonesia.