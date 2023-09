Investasi Startup Menurun, Investor Mencari Pertumbuhan yang Sehat

NILAI investasi di startup mulai menurun. Ini karena mulai ada penyesuaian menjalankan bisnis setelah melewati pandemi. Karenanya, ada pengurangan karyawan bahkan perusahaan startup tutup. Namun, tidak semua perusahaan startup bernasib serupa.

"Setiap bisnis ada siklusnya. Ini tergantung layanan dan produk yang ditawarkan. Saat pandemi, banyak startup yang menikmati karena pola pikir masyarakat berubah menjadi digital dalam segala hal, seperti bisnis pengiriman makanan," ujar Direktur Investasi Mandiri Capital Indonesia (MCI) Dennis Pratistha.

Sekadar informasi, MCI merupakan corporate venture capital (CVC) yang berfokus pada pembiayaan kepada startup. Tujuannya melakukan investasi serta berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan menjembatani pertumbuhan yang bersinergi dengan Mandiri Group dan ekosistem BUMN. Hingga kini, sudah ada 24 startup yang disuntikkan investasi MCI di sektor pertanian, fintech, dan teknologi seperti Kecilin yang mampu melakukan kompresi data yang besar.

SVP Investments & Synergy MCI Rabbi Amrita Givatama mengakui bahwa investasi ke startup mengalami penurunan. "Mulai September, investasi ke startup terjadi penurunan yang signifikan," kata Rabbi. Penurunan terlihat baik dari jumlah kesepakatan pendanaan dan besaran dana yang dikucurkan. Untuk menyiasatinya, perusahaan tidak hanya menyasar startup baru tetapi juga menumbuhkan startup yang sudah diinvestasikan dengan menyinergikan bersama pihak lain dalam ekosistem Mandiri.

Dennis menambahkan penurunan investasi kepada startup disebabkan sejumlah hal. Investor menahan dananya karena suku bunga acuan mengalami kenaikan sehingga modal menjadi mahal. Selain itu, kini investor juga lebih selektif dalam memberikan dananya kepada startup. Kalau sebelumnya, imbuh Dennis, investor hanya melihat pertumbuhan startup, sekarang pertumbuhannya harus sehat alias healthy growth.

Ditambah lagi, dengan pola pikir digital, kita mulai menjalankan bisnis secara digital. Perusahaan konstruksi atau properti sekarang mulai melirik bisnis digital. "Ini berarti peluang bisnis digital semakin luas, tidak hanya pengiriman makanan," lanjut Dennis. Mereka menjalankan bisnis secara digital karena lebih efisien.

Ke depan, MCI membidik business to business (B2B) value chain. Segmen ini biasanya menghubungkan antara kebutuhan masyarakat dengan solusi bisnis. "Kita melihat value chain salah satu industri yang masih memiliki banyak potensi. Di sini kita lihat meski ada satu startup besar tetapi kita melihat kompetisinya sehat. Ini berarti masih ada peluang untuk bersaing di sana," kata Rabbi.

Sektor lain yaitu perdagangan atau merchant enabler, terutama sinergi dengan Bank Mandiri yang punya banyak merchant. Pihaknya akan mencari startup yang dapat bekerja sama dengan merchant. Pihaknya mengutamakan bisnis bisnis dari usaha mikro dan menengah. Tidak ketinggalan, lanjut Rabbi, aplikasi Artificial intelligence (AI) di Mandiri.

MCI memiliki tiga jenis dana atau fund, masing-masing dengan target dan aim yang berbeda, yaitu Mandiri Venture Fund (MVF), Indonesia Impact Fund (IIF), dan Merah Putih Fund (MPF). MVF untuk perusahaan startup di tingkat awal, IIF untuk startup pendukung implementasi dari Sustainable Development Goals di Indonesia, dan MPF untuk startup yang akan menuju unicorn. "Merah Putih Fund berarti startup sudah growth stage dengan pendanaan series dari B sampai D. Untuk investasi yang diberikan maksimum US$150 juta," ungkap Dennis.

Investasi besar untuk Merah Putih Fund itu didukung MCI bersama empat perusahaan modal ventura BUMN lain yang mendukung Merah Putih Fund. Tujuan Merah Putih Fund yaitu menambah startup yang sudah hampir di tahap soonicorn menjadi unicorn. Sekarang sudah ada beberapa unicorn tetapi perlu diperbanyak.

Nah, untuk membangun startup potensial, salah satu inisiatif yang dilakukan MCI yaitu Zenith Startup Accelerator. Sekarang dalam masa registrasi startup yang mulai dibuka dari 23 Agustus sampai akhir September. Menurut Rabbi, hingga kini sudah ada 80-an startup yang mendaftar. Kriteria startup yaitu bisnis sudah berjalan dan produknya sudah ada di pasar.

Nanti, dari startup yang terdaftar akan diseleksi salah satunya dari yang paling relevan dan dibutuhkan oleh unit Bank Mandiri. Dari seleksi itu dipilih enam perusahaan untuk masuk Zenith yang menjalani pelatihan mulai Oktober sampai Desember. Ujungnya, mereka akan bersinergi dan integrasi dengan perusahaan besar pada awal tahun depan. (RO/Z-2)