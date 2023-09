Forum Leadership Hulu Migas Jalin Sinergi Dorong Peningkatan Investasi

SKK Migas menggelar Forum Leadership Hulu Migas 2023 Lead to Win bertema Human resource challenges to realize the oil production target of 1 million barrels of oil per day, di Yogyakarta, 11-12 September 2023.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menyampaikan selain mendorong sinergi dalam menetapkan target produksi minyak satu juta barrel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 (BSCFD), SKK Migas menegaskan komitmen Nett Zero Emission (NZE).

"Sejalan target pemerintah mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat, maka investasi sektor hulu migas secara simultan berupaya memastikan pertumbuhan dilakukan berkelanjutan."

“Saat ini sudah ada implementasi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) oleh British Petroleum, yang akan disusul INPEX, Repsol, Genting Oil dan lainnya," ujar Nanang, melalui siaran persnya, Selasa (12/9).

Selain itu, ada kegiatan lain dengan cara offset, seperti penanaman pohon pada 2023 dengan target bisa mencapai 2 juta pohon.

Untuk itu, SKK Migas menyiapkan roadmap melalui rencana strategi Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 dalam mencapai target hulu migas.

“Mencapai level produksi terbaik nasional di 2030 yaitu 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas (BSCFD), serta meningkatkan multiplier effect, bahwa setiap pengeluaran kegiatan hulu migas berdampak positif bagi industri penunjang hulu migas, UMKM dan menggerakkan perekonomian di daerah,” ungkap Nanang.

Demikian pula faktor teknologi yang menjadi salah satu tulang punggung peningkatan produksi minyak nasional. Nanang menyitir data kemampuan Amerika Serikat yang berubah dari importir minyak menjadi eksportir.

“Hal sama berpotensi juga bisa dilakukan Indonesia, karena dari 128 cekungan yang sudah berproduksi yakni 20 cekungan. Pemanfaatan teknologi mendorong peningkatan produksi migas nasional di masa mendatang agar dapat meningkatkan produksi minyak yang kini masih di bawah kebutuhan,” jelas Nanang.

Pemerintah, lanjut dia, terus memberikan dukungan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas. Ini dirasakan dengan investasi hulu migas yang cepat pulih pascapandemi covid-19, sehingga pada 2022 investasi mencapai US$12,3 miliar.

Untuk 2023 ditargetkan mencapai US$15,5 miliar, atau meningkat 26% sementara di level global investasi tumbuh 6,5%.

“Hal ini menunjukkan daya saing hulu migas Indonesia terus membaik sehingga di masa mendatang akan semakin tinggi lagi investasi hulu migas yang masuk Tanah Air,” urai Nanang.

Nanang berharap setelah Forum Leadership Hulu Migas, para peserta yang terdiri dari utusan para stakeholders migas mendapat insight untuk dijadikan pelajaran, masukan, dan inovasi ke masing-masing perusahaan.

Forum ini menghadirkan experts terkemuka dari dalam dan luar negeri, seperti David M R Covey, expert global bidang leadership development.

Kemudian, CEO AndrewTani & Co Andrew Tani, yang dikenal sebagai perintis pelatihan corporate culture di Indonesia, dan CEO Prominent PR Ika Sastrosoebroto yang juga pakar komunikasi.

Selanjutnya, CEO Corporate Innovation Asia Indrawan Nugroho yang merupakan konsultan inovasi sekaligus Youtuber yang kerap membahas kasus persaingan dan inovasi bisnis di channel Youtube-nya.

Juga, Cofounder dan Managing Director Sajid Consulting Apung Sumengkar yang merupakan pakar manajemen turnaround dengan membantu banyak perusahaan membalikkan kesulitan mereka menjadi keunggulan. (RO/S-2)