IHSG Ditutup Melemah Ikuti Bursa Saham Kawasan Asia

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (12/9) ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.

HSG ditutup melemah 29,42 poin atau 0,42 persen ke posisi 6.933,97. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,25 poin atau 0,55 persen ke posisi 953,46.

"Bursa saham global bergerak variatif, yang mana pasar cenderung bersikap wait and see menunggu data inflasi Amerika Serikat (AS) pada pekan ini sebagai petunjuk pergerakan suku bunga The Fed," kata Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas seperti dilansir dari Antara.

Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Naik Rp1.000 per Gram

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu GTBO, WIIM, MEDC, TPMA, dan MARI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar, yakni ASSA, WIDI, AEGS, RELF, dan ITMG. (Z-6)

Baca juga: Realisasi Investasi Sumut Semester I 2023 Naik Hampir 16%

Sementara Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei menguat 308,59 poin atau 0,95 persen ke 32.776,39, indeks Hang Seng melemah 70,55 poin atau 0,39 persen ke 18.025,89, indeks Shanghai melemah 5,72 poin atau 0,18 persen ke 3.137,06, dan indeks Strait Times melemah 3,82 poin atau 0,12 persen ke 3.214,46. (Z-6)