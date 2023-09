Panin Dai-Ichi Life Mudahkan Pelayanan Kesehatan Digital dan Klaim

PANIN Dai-Ichi Life berkolaborasi dengan aplikasi telemedicine KlikDokter guna memudahkan pelayanan kesehatan digital dan klaim bagi para nasabah. Kolaborasi antara Panin Dai-Ichi Life dengan aplikasi telemedicine KlikDokter merupakan langkah progresif guna menuju inovasi digital.

Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life, Fadjar Gunawan menjelaskan, kemitraan dengan KlikDokter merupakan langkah konkret dalam membawa ekosistem yang lebih luas melalui aplikasi Connect by Panin Dai-ichi Life.

Fadjar Gunawan menekankan, kerjasama itu juga sesuai dengan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang tidak hanya melindungi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup nasabah.

“Juga meningkatkan kualitas hidup nasabah dan sesuai dengan moto perusahaan, by your side, for life,” kata Fadjar Gunawan, Senin (11/9).

Fadjar Gunawan menjelaskan, kolaborasi antara Panin Dai-ichi Life dan KlikDokter menghadirkan layanan telemedicine, yaitu ‘Tanya Dokter’ yang memungkinkan nasabah untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui platform digital.

“Layanan ini tidak hanya memudahkan nasabah untuk memperoleh saran medis tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan, namun juga sampai dengan kepada penebusan obat hingga diantar sampai ke rumah nasabah,” papar Fadjar Gunawan.

Layanan KlikDokter ini dapat langsung diakses oleh nasabah melalui aplikasi Connect by Panin Dai-ichi Life. Salah satu poin penting dari kemitraan ini adalah peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas medis konvensional, layanan telemedicine menjadi jembatan penting untuk memperoleh nasihat medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Peluncuran secara simbolis beberapa waktu lalu di kantor pusat Panin Dai-ichi Life, Jakarta oleh Fadjar Gunawan selaku Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life dan Hendra Tjong selaku CEO Klik Dokter.

Dalam acara tersebut, hadir pula Aswin Rooseno selaku Direktur Operasional, Sondang Sintarini selaku Head of Customer Care dan Andre Yoginata sebagai Head of Marketing & Corporate Communications Panin Dai-ichi Life. (RO/Nov)