Paramount Land Garap Menteng Grand, Hunian dengan Konsep Resort untuk Healing

KONDISI pascapandemi telah mengubah pola pikir masyarakat menjadi semakin peduli dengan kesehatan tubuh dan mental. Masyarakat mulai memahami pentingnya healing untuk beristirahat dan rehat dari aktivitas sehari-hari yang padat.

Meskipun demikian, masyarakat kota besar seringkali kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk healing, ditambah lagi lingkungan rumah pun kurang mendukung untuk bersantai dan melepas penat selepas beraktivitas sehari-hari.

Hal itu melatarbelakangi pengembang Paramount Land menghadirkan Menteng Grand di Gading Serpong, hunian mewah dan eksklusif berkonsep Urban Resort Living yang tidak hanya diimplementasikan pada desain fasad bangunan, tapi juga tata letak ruang, fitur, hingga seluruh elemen desainnya, agar penghuni bisa merasakan suasana healing saat sedang berada di rumah.

Presiden Direktur Paramount Land M Nawawi mengungkapkan, pihaknya terus berinovasi menjawab kebutuhan hunian yang relevan dengan gaya hidup dan minat masyarakat. Menteng Village pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 sebagai hunian premium di kawasan eksklusif IL LAGO di Gading Serpong.

"Pada 2022, kami kembali meluncurkan hunian New Menteng dengan beragam pembaharuan desain dan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masanya. Hari ini, kedua produk tersebut telah sepenuhnya terserap pasar dengan baik dan sold out. Sebagai seri terakhir dari hunian Menteng, kami meluncurkan Menteng Grand dalam jumlah yang sangat terbatas dan sudah mulai dipasarkan secara eksklusif," ujar Nawawi.

Direktur Paramount Land Norman Daulay menjelaskan, Menteng Grand memiliki 7 keunggulan utama yang menjadikan hunian ini istimewa dan eksklusif. Pertama, Extra Large Private Driveway. Setiap unit memiliki area parkir yang dapat menampung 5-6 kendaraan, yang terdiri dari carport berkapasitas 2 mobil dan dedicated space selebar 4,5 meter untuk parkir mobil tambahan.

Dedicated space ini merupakan fasilitas klaster (tidak terhitung dalam luas lahan) yang dapat digunakan penghuni kapan pun dibutuhkan.

Kedua, Spacious Double Living Room layaknya hotel berkonsep resort yang dapat dimanfaatkan penghuni untuk fungsi berbeda, misalnya living room di lantai dasar untuk menerima tamu dan kerabat, sedangkan living room di lantai 2 sebagai home theatre, home office, atau aktivitas yang lebih privat untuk keluarga inti.

“Ketiga, Captivating Inner Court. Inner court ditempatkan di tengah lahan, di antara living room dan kamar tidur utama, sehingga setiap ruangan bisa mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami, serta pemandangan ke arah inner court layaknya resort," katanya.

Keempat, Resort-style Master Bedroom. Kamar tidur utama ekstra luas selebar lahan ditempatkan di sisi belakang untuk memaksimalkan kenyamanan penghuni dari kebisingan jalan raya. Kamar tidur utama ini dilengkapi berbagai fitur penghalang kebisingan, yaitu double glass, extra thickness aluminium frame, double insulation roof dan high ceiling.

Kelima, Semi Open-air Bathroom in Master Bedroom. Bangunan kamar tidur utama tidak menempel langsung dengan dinding belakang rumah. Tersedia air circulation area selebar 1,25 meter, yang dimanfaatkan untuk menciptakan kamar mandi semi-terbuka layaknya di resort.

Keenam, Ensuite Bathroom in Every Bedroom, setiap kamar tidur dilengkapi kamar mandi dalam, termasuk kamar tidur tamu di lantai dasar. Konsep ini dihadirkan sesuai permintaan konsumen setia Paramount Land.

"Ketujuh, Located at Menteng Village, Premium Cluster at The Heart of IL LAGO. Menteng Grand terletak di klaster yang telah hidup dan terhuni, di tengah lingkungan IL LAGO yang asri dan eksklusif," kata Norman.

Direktur Paramount Land Henry Napitupulu menambahkan, sejak awal diluncurkan, Menteng Village telah memiliki konsep modern dengan sentuhan klasik yang mewah.

Menteng Grand dihadirkan dengan konsep desain modern tropis, di mana pada bagian fasad terdapat perpaduan material kaca, material bernuansa kayu, aluminium, dan desain atap asphalt yang tampilannya lebih flat dan modern. Kami juga melengkapi area depan dengan utility box sebagai kotak paket untuk menjawab kebutuhan masyarakat masa kini.

Menteng Grand tersedia dalam tipe Hoek L12 x 25 (LT 375 m2/ LB 331 m2) dan tipe Standard L12 x 25 (LT 300 m2/ LB 328 m2), di mana semua tipe memiliki Kamar Tidur 4+1, Kamar Mandi 4+1, dan carport 2+3.

Untuk menambah kesan mewah, Menteng Grand menggunakan material high quality, seperti sanitary Kohler, lantai high quality homogenous tile 120x120, dan kusen aluminium Nexsta. Setiap unit juga telah dilengkapi fitur-fitur istimewa, seperti solar water heater, smart door lock with camera, smart home system, AC di setiap kamar tidur dan living room (total 9 unit), dan potable water system.

"Tersedia fasilitas klaster, yaitu pocket garden dan community club sebagai salah satu fasilitas untuk warga dan penghuni yang dirancang dengan interior yang mewah dan elegance, private infinity pool dengan pooldeck yang luas, fasilitas gym yang canggih, Lounge, Foosball area dan 3 on 3 Basket Ball court," katanya.

Menteng Grand ditawarkan dengan jumlah sangat terbatas (15 unit Standard dan 2 unit Hoek) dengan harga mulai dari Rp9,8 miliaran. Tersedia beragam cara pembayaran yang menarik, yaitu Super Cash, Tunai Keras DP 20% 1x, Tunai Keras Bertahap Tanpa DP 15x, harga khusus KPR DP 10% 6x dan 12x, harga khusus Tunah Bertahap, dan lainnya. (Z-5)