Intiland Extravaganza Tawarkan 18 Produk Properti Terbaik di 3 Kota 

PENGEMBANG properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) kembali menggelar program Intiland Extravaganza selama dua bulan mulai 1 September hingga 31 Oktober mendatang. Dalam program ini ada 18 produk properti ditawarkan yang berlokasi di Jakarta, Tangerang dan Surabaya.

Direktur Pemasaran Korporat Intiland Susan Pranata menjelaskan, saat ini merupakan momentum terbaik bagi pembelian produk properti. Mengusung tagline The Best Time to Get Extra, Intiland Extravaganza, menawarkan kepada masyarakat beragam promo, diskon, dan banyak hadiah langsung selama periode program berlangsung.

“Kami memahami bahwa membeli properti adalah komitmen jangka panjang yang penting dalam kehidupan setiap individu dan keluarga. Intiland Extravaganza bukan hanya tentang pembelian properti, tetapi juga tentang mewujudkan impian dan menciptakan pondasi untuk masa depan yang lebih baik,"kata Susan melalui keterangan tertulis, Senin (11/9).

Baca juga: Mitbana dan Intiland Luncurkan Kawasan TOD 51 Hektar di Tangerang

Susan menjelaskan, pada Intiland Extravaganza masyarakat berkesempatan mendapatkan diskon harga hingga Rp1 miliar, program KPR dan KPA dengan bunga fix yang rendah sebesar 1,75% selama 2 tahun, dan hadiah langsung mobil Hyundai Ioniq untuk pembelian produk properti tertentu.

Bukan hanya itu, program Intiland Extravaganza juga memberikan promo tambahan seperti gratis biaya provisi, gratis biaya admin KPR/KPA dan Kredit Investasi (KI), gratis biaya sertifikat, hingga gratis biaya BPHTB.

Baca juga: Dongkrak Penjualan, Intiland Gelar Specta Fair

“Intiland juga memberikan bonus fully furnished dan elektronik untuk pembelian produk-produk properti tertentu,” kata dia.

Program Intiland Extravaganza merupakan inisiatif yang sejalan dengan membaiknya tren pasar properti nasional dan pertumbuhan minat pembelian properti di kalangan masyarakat. Kepercayaan pasar yang semakin kuat dan antusiasme ini mencerminkan peningkatan keyakinan akan stabilitas ekonomi serta prospek investasi di dalam industri properti.

“Sesuai temanya, penawaran ‘serba ekstra’ dalam program ini mencakup berbagai fasilitas dan keistimewaan yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui harapan calon pembeli,” tanbah dia.

Properti Terbaik

Intiland Extravaganza menghadirkan 18 proyek properti terbaik yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan beragam kebutuhan properti sesuai dengan kebutuhan, seperti rumah tapak, apartemen, low-rise residential, perkantoran, komersial, SOHO, hingga unit-unit pergudangan.

“Dalam kondisi pasar yang terus berkembang, Intiland Extravaganza dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi para pembeli yang ingin memiliki properti yang ideal. Dengan tingkat suku bunga yang cukup rendah, kami memberikan pengalaman pembelian properti dengan cara terbaik, harga terbaik, serta produk terbaik,” kata Susan.

Di Jakarta, Intiland menghadirkan sembilan proyek hunian terbaik untuk kategori rumah tapak dan apartemen. Kesembilan proyek tersebut adalah 1Park Avenue, 1Park Homes, 57 Promenade, Brezza, Regatta, Serenia Hills, South Grove, SQ Res, dan Virya Semanan.

Di Tangerang, Intiland menghadirkan tiga proyek terbaiknya dalam beragam kategori mulai dari rumah tapak, apartemen, komersial, SOHO, hingga unit pergudangan. Ketiga proyek tersebut di antaranya adalah Aeropolis, Talaga Bestari, dan Magnolia Residence.

Sedangkan di Surabaya, Intiland menghadirkan enam proyek terbaiknya dalam beragam kategori mulai dari rumah tapak, apartemen, low-rise residence, perkantoran, komersial, dan SOHO. Keenam proyek tersebut adalah Graha Natura, Plaza Segi 8, Spazio Tower, Praxis, Sumatra36, dan The Rosebay.

Peluncuran program Intiland Extravaganza sekaligus menjadi wujud apresiasi Intiland atas kepercayaan masyarakat dan para konsumen selama ini. Intiland mengharapkan program promo ini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan properti properti masyarakat.

“Kami menetapkan target penjualan atau marketing sales tahun ini sebesar Rp2,3 triliun. Kami percaya dengan keunggulan dan kemudahan dalam program Intiland Extravaganza, masyarakat akan mendapatkan nilai tambah dari setiap keputusan untuk pembelian atau investasi properti," ungkapnya lebih lanjut.

Perseroan yakin program Intiland Extravaganza akan sukses dan mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Peluncuran program promo ini juga menjadi salah satu bentuk upaya Intiland untuk meningkatkan kinerja penjualan tahun ini.

Direktur Pemasaran Intiland wilayah Surabaya Harto Laksono menambahkan, Intiland Extravaganza juga hadir dengan beragam kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh masyarakat dan konsumen bersama keluarga di properti-properti pilihan yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Event yang digelar di tiap proyek antara lain Pottery Painting Class dengan Nest Ps, DIY: Aeromodelling, Test Drive Event with Toyota Yaris, Water Painting Activities with JCI East Java, Mini Puff Tower Assembling with Oyatsudo, Cooking Class with Pizza Hut, dan Mirror Painting with Merakit.

“Kami harapkan program Intiland Extravaganza menjadi pilihan terbaik masyarakat untuk memiliki properti dengan mudah, cepat, dan menguntungkan. Kami mengajak masyarakat untuk hadir langsung ke proyek-proyek untuk melihat dan merasakan keunggulan produk-produk properti kami, serta bergembira bersama keluarga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan menyenangkan yang diselenggarakan di proyek-proyek kami,” ungkap Harto.

Pihaknya optimis, program Intiland Extravaganza akan berjalan sukses. Program ini diharapkan juga dapat menjadi solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk properti berkualitas. (Z-10)