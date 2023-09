Best Western Senayan Hotel Jakarta Hadirkan Promo Weekend Savetember

NIKMATI akhir pekan yang berkesan dengan penawaran menarik dari Best Western Senayan Hotel Jakarta.

Di bulan September ini, Best Western Senayan akan menjadikan liburan staycation untuk Anda, dari hari kerja yang sibuk menjadi akhir pekan yang paling nyaman dan santai.

Best Western Senayan Hotel Jakarta terletak di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Hotel Best Western Senayan Hotel berada di dalam STC Mall di Jl Asia Afrika No 1. Jakarta.

Best Western Senayan Hotel juga memiliki area yang sangat strategis di antara 2 Mall Mewah Besar di Jakarta, Senayan City dan Plaza Senayan.

Di dekat area Best Western Senayan Hotel juga terdapat Sate Taichan Street Food yang hanya dapat Anda temukan di area Senayan.

Promo Weekend Savetember ini berlaku mulai dari Rp 800.000 nett dan sudah termasuk breakfast untuk 2 orang dan juga serta mendapatkan set menu dinner untuk dua orang.

Nikmati menu yang dikurasi chef Best Western Senayan Hotel spesial hanya untuk Anda, memadukan hidangan fusion Indonesian, China, dan Western, seperti spaghetti neapolitan, nasi goreng seafood, spaghetti Tek Tek, dan kung pao chicken, semua hidangan ini dapat Anda nikmati di restoran Chill in Café.

Chill in Café adalah nama restoran Best Western Senayan Hotel yang menyajikan beragam akanan Indonesia dan Eropa dengan pemandangan indah area Senayan dengan hidangan andalan bernama nasi goreng siram. Chill in Café buka dari pukul 10:00 – 22:00 setiap hari untuk melayani pelanggan setia kami.

Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut anda dapat mengirimkan email kepada kami melalui ecom@bwsenayan.com atau anda dapat mengirimkan whatsapp kepada kami melalui whatsapp di +62 813 9595 8886.

Anda juga dapat menemukan kami melalui bestwestern.com untuk info mengenai hotel best western. (RO/S-4)