Rangkaian Peringatan 2 Tahun Merger, Pelindo Selenggarakan Run and Ride 2023

Pelindo selenggarakan Flag Off Ceremony Pelindo Run and Ride secara serentak di 4 (empat) kota besar Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar pada Sabtu, 09 September 2023.

Untuk flag off ceremony Pelindo Run and Ride dipusatkan di kawasan Plaza Barat GBK, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono ini menandai telah dimulainya ajang tahunan kompetisi virtual race ‘Pelindo Run and Ride’ sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut perayaan 2 tahun merger Pelindo. Pelindo mencatat setidaknya 26.721 orang terdaftar sebagai peserta kompetisi Pelindo Run and Ride 2023, meningkat sebesar 28,5% dibanding tahun 2022 lalu.

Pelindo, yang adalah bagian dari keluarga besar Badan Usaha Milik Negara, merupakan hasil penggabungan/merger dari 4 (empat) BUMN Layanan Pelabuhan di Indonesia yang disahkan pada tanggal 01 Oktober 2021 lalu.

“Paska merger ini, Pelindo terus berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas dan standarisasi pelayanan Pelabuhan untuk mendukung penurunan biaya logistik serta meningkatkan layanan logistik yang terintegrasi yang dapat meningkatkan kontribusi sektoral bagi perekonomian Indonesia. Kami berharap, kehadiran Pelindo tidak hanya dirasakan oleh sektor maritim dan logistik, namun juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ujar Arif Suhartono.

di Jakarta, Sabtu (9/9).

Ajang kompetisi berlari dan bersepeda ini,lanjutnya, menjadi salah satu upaya Pelindo dalam berpartisipasi membentuk pola hidup sehat dan aktif untuk masyarakat dan menambah kebugaran melalui semangat berolahraga..

Kompetisi berlari dan bersepeda ini digelar secara virtual dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menyelesaikan aktivitas lari sejauh 31 km atau bersepeda sejauh 310 km, setiap peserta lomba berpeluang menjadi nominator pemenang kompetisi Pelindo Run and Ride dengan total hadiah senilai kurang lebih 500 juta rupiah.

Pemenang kompetisi Pelindo Run and Ride ditentukan dalam 2 (dua) kategori yaitu best performance dan most kilometer. Best performance mengacu pada siapa yang tercepat dalam menyelesaikan kompetensi sesuai jarak yang ditentukan, sementara most kilometer adalah bagi mereka yang mencatat jarak terjauh hingga akhir periode lomba.

Selain itu, Pelindo juga menyediakan kategori tambahan untuk peserta lomba, yaitu kategori untuk best photo, video menarik, best costume dan rute paling menarik.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan Pelindo Run and Ride 2023 ini. Melalui kegiatan Flag Off Ceremony yang juga bertepatan dengan Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-40 yang jatuh tepat pada hari ini, kami mengajak seluruh peserta untuk menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, menjaga semangat kompetitif dan tekad kuat dalam meraih kemenangan,” jelas Arif Suhartono.

Periode lomba berlangsung selama 16 hari, dari 9-24 September, penjurian akan dimulai pada 25-29 September oleh race management yang berpengalaman , dan pengumuman pemenang pada 1 Oktober 2023, yang merupakan puncak perayaan Hari Pelindo 2023. (RO/E-1)