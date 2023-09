Ketahui Perbedaan Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa

Asuransi adalah cara berinvestasi yang penting dalam menjaga diri dan harta benda dari risiko finansial yang tidak terduga. Dalam dunia asuransi, dua jenis yang umum dikenal adalah asuransi umum dan asuransi jiwa. Meskipun keduanya berfungsi untuk melindungi, mereka memiliki perbedaan signifikan dalam cakupan dan manfaat yang mereka tawarkan.

Baca juga : Ini yang Diusut KPK Terkait Dugaan Korupsi di PT Taspen

Asuransi umum merupakan asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada tertanggung, jika terjadi kerusakan, kerugian, kehilangan pada harta benda. Dalam hal ini, asuransi umum juga memiliki peran sebagai mitigasi risiko bukan hanya terhadap aset yang kita miliki, namun juga bisa sebagai mitigasi risiko kecelakaan diri. Cakupan dari asuransi umum meliputi perlindungan atas segala sesuatu, mulai dari kendaraan bermotor, rumah, hingga bisnis dari kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa seperti kebakaran, pencurian, atau kecelakaan.

Berikut beberapa karakteristik utama dari asuransi umum:

1. Cakupan Luas: Asuransi umum melindungi harta benda dan harta lainnya dari berbagai risiko yang dapat terjadi.

2. Penggantian Nilai Tertanggung: Polis asuransi umum biasanya akan menggantikan nilai yang hilang atau rusak akibat peristiwa tertentu dan juga ada yang berupa santunan.

3. Premi Berdasarkan Risiko: Premi asuransi umum biasanya ditentukan berdasarkan risiko yang terkait dengan properti atau aset yang diasuransikan.

Sementara asuransi jiwa, lebih berfokus pada melindungi individu dan keluarga dari risiko yang berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan keuangan. Berikut beberapa karakteristik utama dari asuransi kerugian:

1. Perlindungan Pribadi: Asuransi jiwa memberikan perlindungan kepada individu dan keluarganya dari risiko seperti kematian, sakit serius, atau cacat.

2. Manfaat Tunai: asuransi jiwa, memberikan manfaat tunai kepada ahli waris jika tertanggung meninggal maupun manfaat tunai kepada tertanggung atas biaya kesehatan rawat jalan dan rawat inap.

3. Premi Berdasarkan Umur dan Kesehatan: Premi asuransi kerugian seringkali ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti usia dan kondisi kesehatan tertanggung.

Dari penjelasan singkat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi umum dan asuransi jiwa memiliki peran yang berbeda dalam melindungi aset dan individu. Asuransi umum lebih fokus pada melindungi harta benda, seperti properti dan bisnis, sementara asuransi jiwa lebih berfokus pada melindungi individu dan keluarganya dari risiko kesehatan dan keuangan. Penting untuk memahami perbedaan ini dan memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan situasi finansial.

Memiliki visi sebagai Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion BRI memiliki Group sebanyak 9 anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan salah satunya yaitu BRI Insurance. Sebagai perusahaan asuransi umum BRI Insurance hadir untuk melindungi para masyarakat dari risiko yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun atas aset dan dirinya. (B-4)