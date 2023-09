Hari Pelanggan Nasional, Direksi Pertamina Patra Niaga Sapa Langsung Konsumen di SPBU

Pada momen Hari Pelanggan Nasional 2023, Direksi dan manajemen Pertamina Patra Niaga di seluruh wilayah Indonesia menyapa langsung pelanggan yang tengah berada di SPBU Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan pun hadir menyapa dan berbincang langsung dengan pelanggan di SPBU Fatmawati 31.124.02 pada Senin (4/9) siang. Riva mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan istimewa kepada para pelanggan setia Pertamina.

Hal itu diwujudkan melalui pembangunan lembaga penyalur hingga ke pedesaan, jaminan distribusi energi hingga ke pelosok, peningkatan kualitas layanan di SPBU, penyediaan produk berkualitas dan lebih ramah lingkungan, serta layanan pelanggan yang prima melalui Call Center 135.

“Komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus menghadirkan energi dan layanan yang prima ke seluruh Indonesia. Tekad ini terus kami perkuat melalui agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian hingga ke pelosok negeri,” ungkap Riva di SPBU Fatmawati 31.124.02 Senin (4/9) siang.

Riva menambahkan, kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas Pertamina. Sehingga segala bentuk masukkan dari pelanggan akan memacu semangat Pertamina untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi ke depan.

“Setelah banyak berbincang dengan para pelanggan di SPBU hari ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia produk-produk Pertamina atas apresiasi, dukungan, serta masukkannya. Jika ke depan pelanggan membutuhkan informasi seputar produk dan layanan Pertamina, atau ingin memberikan masukkan untuk perbaikan, dapat menghubungi kami melalui Pertamina Call Center 135,” tambahnya.

Untuk menyemarakkan gelaran Hari Pelanggan Nasional 2023 ini, Pertamina Patra Niaga turut memberikan kejutan kepada pelanggan setia Pertamina dan pengguna aplikasi MyPertamina, berupa deretan promo menarik.

Promo Khusus MyPertamina Pertamax

Mulai tanggal 2 – 4 September 2023, pengendara bisa mendapatkan lebih hemat Rp 500 per liter, khusus pembelian produk BBM jenis Pertamax melalui aplikasi MyPertamina menggunakan metode pembayaran LinkAja, Gopay, Ovo dan direct debit (BNI, BRI dan Mandiri). Adapun harga hemat Rp 500 per liter akan secara otomatis berlaku di aplikasi MyPertamina pada saat transaksi dilakukan, dan tidak terdapat pemberlakuan batasan transaksi user per hari.

Promo MyPertamina LinkAja

Mulai periode 4 hingga 30 September 2023, Pertamina memberlakukan promo “Bonus Extra 1 liter++ via MyPertamina”. Promo ini berlaku bagi pengendara yang melakukan pembelian BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex dan Dexlite dengan minimal transaksi Rp 300.000. Promo berlaku untuk pembelian pada rentang waktu 06.00 – 22.00 WIB, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi MyPertamina yang terhubung dengan LinkAja. Pengendara akan mendapatkan cashback saldo LinkAja sebesar Rp 17.000 atau setara hingga 1,3 liter BBM.

Promo MyPertamina OVO

Promo ini berlaku mulai 1 hingga 30 September 2023, khusus bagi pengguna yang belum pernah melakukan transaksi dengan metode pembayaran OVO di aplikasi MyPertamina. Pengendara yang melakukan pembelian BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamax, Pertamina Dex, dan Dexlite dengan transaksi minimal Rp 250.000, akan berkesempatan mendapatkan cashback 10% OVO points sampai dengan Rp 50.000. Promo berlaku pada pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Promo Double Kupon Undian MyPertamina Tebar HadiahMulai periode 4 hingga 30 September 2023, pelanggan yang mengikuti program MyPertamina Hadiah dapat menukarkan 10 poin MyPertamina akan mendapatkan 2 kupon undian MyPertamina Tebar Hadiah (tambahan 1 kupon ekstra). Dimana sebelumnya, untuk 10 poin hanya akan mendapatkan 1 kupon saja. Kupon akan diundi pada periode pengundian terakhir program MyPertamina Tebar Hadiah, yaitu pada 10 Oktober 2023 mendatang. Kumpulkan kupon undian MyPertamina Tebar Hadiah sebanyak-banyaknya dan menangkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar (4x4) AT, Honda Forza, Paket Umroh, Logam Mulia & E-Voucher MyPertamina. (RO/E-1)