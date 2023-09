Summarecon Crown Gading Bukukan Pendapatan Rp200 Miliar Kurang dari 3 Jam

SUMMARECON Crown Gading baru saja meluncurkan Gading Bulevar Commercial, ruko pertama di Jalan Bulevar Utama, Sabtu (2/8). Pada acara launcing, Summarecon Crown Gading 66 unit terjual dengan pendapatan sekitar Rp200 miliar.

“Antusiasme terhadap produk terbaru kami ini sangat tinggi, sehingga penjualan berlangsung hingga tahap 3 dengan total revenue yang berhasil kami capai hari ini sebanyak Rp200 Miliar,” ungkap Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur dalam keterangan resmi yang diterima Minggu (3/9).

Ia menjelaskan, penjualan Gading Bulevar Commercial ini memang sangat dinanti oleh para pelaku usaha. Karena ini merupakan Commercial pertama di kawasan primadona properti terbaru di Utara Timur Jakarta, Summarecon Crown Gading.

“Moment launching ini tentunya juga dinanti karena harga perdananya yaitu mulai Rp3,1M-an, dengan 2 tipe ukuran, yaitu tipe 5x15 dan 5x16,” lanjut dia.

Albert menjelaskan, kualitas produk, pelayanan yang baik, dan komitmen tepat waktu, membuat Summarecon menjadi developer terpercaya yang produk-produknya dinanti oleh property seekers dan para pelaku usaha. Value yang terus bertumbuh merupakan main factor yang menjadi pertimbangan dalam membeli produk Summarecon.

“Karenanya, penjualan perdana dari Gading Bulevar Commercial ini juga menjadi momen terbaik untuk memiliki properti Summarecon dengan harga terbaik,” imbuh dia.

Menurut Albert, kehadiran Gading Bulevar Commercial menjadi langkah awal Summarecon Crown Gading yang akan melanjutkan kesuksesan Summarecon Kelapa Gading dalam membangun kehidupan dan bisnis yang terus bertumbuh.

Gading Bulevar Commercial menjadi komersial pertama dan bergengsi di pintu gerbang Summarecon Crown Gading, dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di depan Jalan Bulevar yang menjadi akses utama seluruh cluster Summarecon Crown Gading serta seluruh fasilitas yang akan hadir, seperti Mal, Rumah Sakit, Sekolah, Universitas, Pasar Modern, hingga dari dan menuju Tol Tarumajaya.

Saat ini, tenant-tenant ternama yang sudah tergabung dan siap membuka usahanya di Summarecon Crown Gading diantaranya JCo Donuts & Coffee, Mako Cake and Bakery, Johny Andrean Salon, Bakmi Siantar KoFei, Java Kitchen, Mie Kangkung & Soto Betawi Ariyani, Christine Bakery, Simetri Coffee Roasters, Bakmi Danau Toba, Kwetiaw Sapi Kelapa Gading, Sai Ramen, hingga Nasi Campur Putera Kenanga. Area Gading Bulevar Commercial ini nantinya juga terkoneksi langsung dengan The Food Village, sebuah area sentra kuliner berkonsep ‘food garden’ yang memadukan bangunan indoor dengan alam terbuka.

Pedestrian yang lebar, dilengkapi dengan Right of Way (ROW) atau Lebar Jalan 40m serta jarak antar fasad 72m, membuat Jalan Bulevar lega dan memiliki parking space yang besar, sangat nyaman dilalui berbagai macam kendaraan. Konsepnya Walkable City, dilengkapi pedestrian lebar dan teduh, dengan berbagai elemen street architecture yang estetik dan fungsional.

“Tersedianya lahan parkir yang luas dengan double loaded parking untuk lebih dari 350 lot parkir mobil, menjadi salah satu kunci keberhasilan berbisnis di commercial ini, karena konsumen yang akan berkunjung ke area Gading Bulevar Commercial akan dibuat nyaman tanpa harus kesulitan mencari parkir,” kata dia.



Dengan bangunan komersial 3 lantai yang modern dan unik, Gading Bulevar Commercial tampil dengan fasad yang eye-catching dan elegan, fasad menyatu hingga roof top, dengan crown di bagian atasnya, memberikan kesan tinggi seperti bangunan empat lantai dan megah.

“Konsep outdoor terrace & balcony, membuat pengunjung nyaman ketika berkunjung ke area Gading Bulevar,” tandas dia. (Z-10)