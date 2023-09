Per 1 September, Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum (JBU) atau dikenal BBM nonsubsidi yakni pertamax, pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex mulai Jumat (1/9).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan untuk harga pertamax dengan nilai oktan (RON) 92 dari Rp12.400 per liter, naik menjadi Rp13.300 per liter. Untuk Pertamax Green E5 (RON 95) ditetapkan menjadi Rp15.000 per liter, melonjak dari harga sebelumnya yang dipatok Rp13.500. Harga BBM pertamax turbo (RON 98) juga mengalami penyesuaian dari Rp14.400 per liter, naik menjadi Rp15.900 per liter.

Sementara harga BBM dexlite (CN 51) per hari ini diseluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dibanderol Rp16.350 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.950 per liter. Terakhir, Pertamina menaikkan harga pertamina dex (CN 53) menjadi Rp 16.900, dari sebelumnya Rp14.350 per liter.

Irto menjelaskan penyesuaian harga BBM Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya tren harga publikasi means of platts Singapore (MOPS) periode 25 Juli 2023 hingga 24 Agustus 2023, dan kurs rupiah.

"Penyesuaian ini agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," kata Irto dalam keterangan resminya.

Harga baru BBM pertamax cs itu berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti misalnya di wilayah DKI Jakarta.

Adapun penyesuaian harga BBM nonsubsidi itu mengacu pada regulasi pemerintah yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar. (Z-3)