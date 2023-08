Astindo Travel Fair 2023 Resmi Dibuka, Ada Diskon Tiket Pesawat

MASA pandemi yang telah usai membuat tren perjalanan (traveling) meningkat, termasuk meningkatnya minat masyarakat menggunakan jasa agen perjalanan (travel agent) dalam merencanakan kegiatan di destinasi yang dituju.

Menyambut antusiasme itu, Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) menggelar Astindo Travel Fair 2023 yang digelar di tiga kota sekaligus, Jakarta, Surabaya, dan Denpasar pada 31 Agustus-3 September.

Ketua Umum Astindo Pauline Suharno memaparkan, hasil survei salah satu operator perjalanan yang menyebutkan 54% orang tidak punya bayangan akan pergi ke mana saat memulai rencana perjalanan.

Sedangkan 82% dari responden ingin bepergian menggunakan jasa travel agent, bergabung dalam tour yang dipandu pemandu wisata, dipandu local expertise yang sangat paham tentang daerah tersebut sehingga memberikan jaminan untuk perjalanan dan pengalaman yang menyenangkan sekaligus berkesan.

“Karenanya konsep Astindo Travel Fair multi airlines, multi destinations, multi products, sehingga masyarakat memiliki banyak opsi, untuk berbagai tujuan perjalanan mereka. Mau liburan naik pesawat, cruise, kereta, liburan keluarga, meeting, pameran, outing kantor, sport tourism, nonton konser, atau yg extreme seperti adventure, dark tourism. Tell me what you want, semua bisa difasilitasi oleh para travel agent anggota Astindo.” Tambah Pauline di Jakarta, Kamis (31/8)

Astindo Travel Fair 2023 didukung oleh 21 maskapai penerbangan internasional dan domestik dan 7 badan promosi pariwisata luar negeri, serta 26 travel agent berlisensi resmi anggota Astindo

Ketua Panitia Astindo Travel Fair Anton Sumarli menargetkan 28.000 pengunjung dan transaksi sebesar Rp48 miliar selama 4 hari penyelenggaraan.

“Kami optimis angka ini akan tercapai, karena selain animo masyarakat untuk bepergian sudah semakin tinggi, kami juga memiliki beragam promo. Ada tiket murah, extra shopping voucher, potongan harga langsung, free travel insurance, dan lainnya,” ujarnya.

Senior Vice President Transaction Banking Business Development BCA, Dody Santosa Iswan mengaku sangat antusias terus mendukung gelaran Astindo Travel Fair. Dalam event ini, BCA juga memberikan berbagai promo menarik, seperti cashback, potongan harga, bonus 1.000 KrisFlyer miles, dan opsi cicilan BCA 0% hingga 6 bulan menggunakan Kartu Kredit BCA.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memfasilitasi nasabah BCA dan masyarakat umum dalam mewujudkan rencana liburan yang diimpikan, baik perjalanan domestik maupun internasional,” katanya. (Z-5)