Ikut Career Chance for Seafares, Sinarmas LDA Maritime Buka Lowongan Kerja untuk Pelaut

PERUSAHAAN penyedia jasa logistik terpadu dan pelayaran, Sinarmas LDA Maritime (SLM) membuka lowongan kerja bagi pelaut dengan mengikuti ajang Indonesia Career Chance for Seafares di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu ()30/8).

Bursa kerja itu mengusung tema “In the spirit of MARPOL at 50 and collaboration with crewing agencies in Indonesia” atau "Semangat Marpol di usia yang ke-50 dan kerja sama dengan para kru agency di Indonesia".

CEO Sinarmas LDA Maritime Matthieu Lavoine mengatakan, ajang itu selain berguna untuk menjaring para pelaut, juga mampu menjadi wadah untuk menghubungkan para pelaku industri maritim khususnya crewing agencies.

“Kami turut memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan ini khususnya dengan cara berkontribusi dalam career expo. Kami berharap penyelenggaraan kegiatan job fair ini dapat pula memfasilitasi para pelaku industri maritim dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan,” jelas Matthieu.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian tahun 2023, jumlah pelaut Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta orang per Juli 2023. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaut berjenis kelamin laki-laki dengan persentase mencapai sekitar 97%.

“Kami berharap jumlah pelaut di Indonesia akan terus bertambah dikemudian hari. Adanya kegiatan bursa kerja ini tentunya dapat memberikan ruang bagi para pelaut Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Semoga kegiatan ini dapat menjadi awal yang baik bagi kerja sama antara pelaku di industri maritim khususnya Sinarmas LDA Maritime dan Samudera Indonesia,” papar Matthieu menambahkan.

Sementara itu, Ferry yang merupakan salah seorang calon pelaut dari Kota Bogor Jawa barat mengaku tertarik dan antusias untuk mengikuti bursa kerja bagi para pelaut.

Bagi Ferry peluang berkarir bagi para pelaut yang diselenggarakan oleh Samudera Indonesia sangat membantunya untuk mewujudkan cita-citanya sebagai pelaut.

"Saya mengetahui SLM dari internet khususnya media sosial. Saya mengagumi booth SLM dan juga sistem drop CV melalui google form karena mempermudah kandidat dan calon pelaut untuk mencari posisi terbaik sesuai dengan skill-nya masing-masing. Semoga saya bisa bergabung dengan SLM," ujar Ferry. (Z-5)