Harvest City Luncurkan Ruko Berkonsep Two in One

PT Dwigunatama Rintis Prima, pengembang properti Harvest City di kawasan Transyogi Cibubur, kembali mengeluarkan produk ruko (tahap pre-launch) Hana Business Square di area komersial terbaru Distrik Sakura yang berdekatan dengan akses gerbang Setu, MM2100, Bekasi.

Mengusung konsep inovatif two in one, Hana Business Square merupakan ruko dua lantai yang dapat dimanfaatkan untuk dua jenis usaha berbeda.

"Sehingga pembeli, baik end-user maupun investor dapat memaksimalkan keuntungan, yakni jika mau usaha sendiri atau disewakan," kata CEO Harvest City Sami Miettinen melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (26/8).

Kelebihan dari Hana Business Square adalah ruko dengan dua lantai yang masing-masing punya akses tersendiri.

Di lantai dua terdapat koridor seperti pada teras lantai 1, sehingga pengunjung bisa melintas di lantai dua untuk mengunjungi masing-masing unit usaha, dan di lantai dasar akan ada media untuk taman dan selasar untuk bersantai bagi pengunjung.

Ia memaparkan keuntungan memiliki ruko berkonsep two in one di kawasan Hana Busineess Square yakni ruko di lantai 1 dipakai sendiri sementara lantai 2 bisa disewakan untuk membantu cicilan.

“Kelebihan dari ruko dua lantai ini semua lantai bisa disewakan. Atau pembeli memakai sendiri dengan membuka dua jenis usaha,” ujarnya.

Total unit yang akan di bangun di Hana Business Square, sebanyak 54 ruko yang akan dipasarkan bertahap dengan serah terima unit ruko hanya 15 bulan.

"Terdapat 3 tipe yang ditawarkan, yaitu tipe Haru (LT63/LB 70), Hanami (LT 84/LB 93), dan Ichiyou (LT 84/LB94 hook)," ungkap Sami.

Pihak Harvest City juga mulai menggelar acara agent gathering, Hana Business Square Product Knowledge, di Club House Ridge Crystal, Harvest City, Rabu (23/8).

Saat gathering terjual semua 19 unit ruko dengan harga mulai Rp790 jutaan (harga pre-launch) dan terjual 7 unit oleh internal Harvest City dengan total 26 unit pada tahap I.

"Hingga 7 September 2023 kami berikan harga NUP yakni harga terendah hanya Rp790 jutaan. Dan pada 8-24 September 2023 harga perdana akan ada kenaikan, dan setelah itu harga akan kembali normal," tambah Semi.

Head Sales Harvest City Rudy Susanto menegaskan ke depan, Harvest City akan membangun dan mengembangkan ruko di kawasan lain.

“Ada program pengembangan pada tahun mendatang, di antaranya Ridge Crystal di kawasan yang berdekatan dengan kantor pemasaran."

"Selain itu untuk menarik konsumen saat ini juga sedang dibuat akses baru dan pelebaran jalan untuk akses dan fasilitas konsumen,” ujarnya. (RO/S-2)