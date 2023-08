Petinggi Pangansari Terima Penghargaan dari The 7Sky Media

DUA pimpinan PT Pangansari Utama Food Resources (Pangansari), masing-masing Direktur Utama dan Head of External Relation, Protocol & General Secretary menerima penghargaan dari The 7Sky Media. Penghargaan itu diserahkan pada Jumat (25/8) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Utama Pangansari Maghfur Lasah menerima penghargaan Best of the Best Company of The Year. Head of External Relation, Protocol & General Secretary Pangansari diganjar penghargaan Indonesia Honorable Figure Awards 2023 kategori The Most Admired Professional & Educator Figure of the Year atau Best of the Best Leader of the Year

Maghfur menyampaikan syukur atas penghargaan yang diberikan pada dirinya dan Pangansari. Selama ini menurut dia, Pangansari berusaha terus tumbuh dan berkembang dengan tetap mengedepankan kemanfaatan bagi klien dan masyarakat.

Maghfur juga menjelaskan selama ini Pangansari banyak menggandeng UMKM di 33 provinsi di daerah-daerah.

"Kami bersinergi dengan UMKM di seluruh Indonesia dengan memberikan pelatihan, pengembangan, permodalan dan saling bekerjasama untuk mendapatkan kualitas produk terbaik dari UMKM yang dijamin kontinuitasnya, kuantitas, kualitas, distribusi dan harga untuk operasional Pangansari di seluruh Indonesia," kata Maghfur.

Ia mengatakan Pangansari merupakan perusahaan terintegrasi yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi makanan serta katering yang beroperasi di 33 provinsi di Indonesia sejak 1975.

Sementara Taryono dianggap sukses mengolaborasikan industri dan pendidikan hingga akhirnya mendapatkan penghargaan atas kinerjanya tersebut. Taryono seperti diketahui juga seorang dosen di Universitas Sahid, Jakarta. (Z-6)