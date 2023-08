Pasific Place Jakarta Gelar ‘I Know You Want This’ Berhadiah Hyundai IONIQ 5

SETELAH memberikan 1 unit mobil Hyundai IONIQ 5 pada pengunjung (member) yang beruntung, Pacific Place Mall kembali menggelar Drawing Ceremony I Know You Want This (IKYWT) Periode II.

Pada Kamis (24/8). dalam event pengundian grand prize, Markus C Barata selaku Vice President of Marketing PT Pacific Place Jakarta. menyatakan bahwa program IKYWT akan digelar bagi pengunjung setia Pacific Place Mall.

“Pengundian ke-2 Hyundai IONIQ 5 ini, menunjukkan antusias pengunjung terhadap Program I Know You Want This. Kami kedepannya akan menyuguhkan berbagai hadiah menarik untuk para member setia Pacific Place Mall,” kata Markus di Pasific Place Mall, Jakarta, baru-baru ini.

Berhadiah Mobil Listrik dan Atasi Polusi

Hadir dalam kesempatan yang sama, Monica Cindy selaku Marketing Manager Pasific Place Jakarta. Monica mengatakan bahwa program pemberian hadiah mobil listrik ini sejalan dengan anjuran pemerintah untuk menggunakan mobil listrik.

“Alasan kita senada dengan (anjuran) pemerintah untuk ikut serta mengurangi dan menekan polusi. Maka dari itu, kita dukung dengan fasilitas di Pasific Place Mall dengan menyediakan parkir khusus kendaraan zero emisi (listrik) beserta tempat untuk charge.” Terangnya.

Pengunjung setia yang tergabung dalam Pacific Privilege Member masih memiliki kesempatan untuk memenangkan 1 unit Hyundai IONIQ 5.

Hadiah mobil listrik ini merupakan bentuk kesinambungan antara respons manajemen dan program peningkatan infrakstruktur kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah dalam upaya untuk mencapai target net zero emission 2060 mendatang.

Untuk mengikuti program I Know You Want This yang digelar mal mewah di kawasan bisnis SCBD ini cukup mudah, hanya dengan mengunduh aplikasi Pacific Place Jakarta dari smartphone kesayangan dan melakukan transaksi minimal Rp 500 ribu, para pengunjung setia sudah bisa memenangkan mobil listrik impian.

“Saya menambahkan (event) ini sebagi bentuk terima kasih dari kami, apresiasi juga bagi teman-teman pengunjung setia Pasific Place Mall. Bagi yang belum beruntung, kalian masih berkesempatan, cukup belanja di semua tenant di Pacific Place Jakarta.” jelas Aldi Wicaksono sebagai CRM & Liason Manager Pacific Place Jakarta. (RO/S-4)