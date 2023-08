Pandemi Lenyap, Industri Makanan Kembali Menggeliat

SEIRING meredanya pandemi covid-19, para pengusaha mulai kembali melebarkan sayap, termasuk pengusaha restoran atau rumah makan. Salah satunya adalah Hokben. Mereka kembali mengembangkan bisnisnya dan kini memperkerjakan 9000 tenaga kerja.

Rumah makan bertema masakan khas Jepang itu resmi membuka gerai terbaru di Mampang Prapatan Raya pada 25 Agustus. Gerai HokBen ini merupakan cabang ke 375 yang telah tersebar di wilayah Indonesia.

"Kami bersyukur, Hokben terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Dan tenaga kerja kami hingga kini berjumlah 9000 orang. Dan tidak ada pemutusan hubungan kerja," ucap Francisca Lucky, GM Marketing yang dibenarkan Sugiri Willim Direktur Operasional pada Jumat (25/8).

Dengan mengusung konsep stand alone (berdiri sendiri), HokBen cabang Mampang Prapatan menawarkan pelayanan lengkap mulai dari Dine-in (makan di tempat), Drive Thru (pesan melalui kendaraan), Take Away (pesan dibawa pulang), Delivery Call Center, serta layanan order melalui HokBen Apps. Selain itu, tersedia juga di aplikasi transportasi online.

Sejak kehadiran pertama kali pada 1985 silam, HokBen terus berinovasi sesuai dengan visi untuk memelihara kehidupan masyarakat dengan menyediakan makanan yang berintegritas sehingga dapat menyatukan rasa dengan pilihan ragam menu yang tersedia.

“Setiap orang memiliki selera yang berbeda, dengan tersedianya beraneka ragam pilihan menu dapat menyatukan rasa setiap individu dalam satu meja di HokBen. Jadi mereka tidak perlu kuatir untuk bisa menentukan makan dimana karena di HokBen dapat memenuhi selera yang berbeda tersebut,” jelas Sugiri Willim.

Pembukaan gerai baru HokBen di Mampang Prapatan juga diwarnai dengan launching seragam terbaru karyawan HokBen yang dimulai dari gerai Mampang Prapatan yang nantinya akan diikuti gerai HokBen lainnya yang telah tersebar di Indonesia. Penggunaan seragam baru HokBen untuk penyegaran dalam lingkungan HokBen yang lebih terlihat segar dan modern. Kehadiran seragam baru HokBen mengusung tema simplicity sehingga dapat menampilkan kesan ramah dan gesit.

Kemeriahan pembukaan gerai baru HokBen Mampang Prapatan akan menghadirkan ragam promo menarik yang dipersembahkan untuk pelanggan. (RO/A-1)