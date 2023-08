Kerja Sama dengan Kiva, Coca-Cola Foundation Bantu 43 Ribu Wirausaha di Indonesia

The Coca-Cola Foundation baru-baru ini mengumumkan dukungannya untuk inisiatif Change Make Her, sebuah kemitraan baru yang terjalin selama lima tahun dengan organisasi pinjaman mikro nirlaba Kiva untuk memperluas akses keuangan bagi para wirausahawan yang kurang terwakili (under-represented entrepreneurs) di seluruh dunia.

Pengumuman ini disampaikan pada DEI Summit "Level the Playing Field" di Sydney, Australia. Pada kesempatan yang sama, Coca-Cola juga mengukuhkan dukungan jangka panjangnya untuk FIFA Women’s World CupTM.

Coca-Cola terus menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra paling berpengaruh di berbagai belahan dunia untuk semakin memajukan peran perempuan serta kelompok-kelompok yang kurang terwakili di dunia bisnis dan masyarakat.

Kiva dikenal berkat platform pinjamannya yang memiliki jangkauan global. Melalui pendanaan mikro berbasis crowdfunding, platform ini menyediakan cara yang sederhana untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memberikan pinjaman kepada individu yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan komersial.

Sediakan Dana Pinjaman

Selama jangka waktu lima tahun mendatang, ‘Change Make Her’ akan menyediakan dana pinjaman berkelanjutan bagi para wirausahawan di kawasan Asia Tenggara, Pasifik Selatan, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.

Fokusnya akan mencakup beragam bidang yang memiliki dampak besar, seperti pertanian berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan air, serta perdagangan ritel.

Presiden The Coca-Cola Foundation Saadia Madsbjerg, menyatakan bahwa dana yang dipinjam akan dikembalikan ke dana asal, sehingga memungkinkan dana tersebut untuk dipinjam dan kembali dipinjamkan kepada peminjam lain di seluruh dunia.

"Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan volume pinjaman dari dana hibah sebesar USD 1,1 juta pada tahun 2023 menjadi USD 4,5 juta pada tahun 2028," kata Madsbjerg dalam keterangan, Jumat (25/8)..

"Kami sangat senang dapat mengumumkan kemitraan baru kami dengan Kiva, yang melampaui konsep donasi konvensional," kata Madsbjerg.

"Dengan bergabung bersama para pemberi pinjaman dan mitra yang mempunyai pandangan yang sama dengan kami di seluruh dunia, dana melalui inisiatif Change Make Her ini akan memungkinkan kami untuk memberikan pinjaman, dan meminjamkan kembali, kepada ribuan orang lainnya. Kemitraan ini didasarkan kepada keyakinan bersama akan pentingnya akses keuangan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat,” ppaparnya.

“Usaha mikro memainkan peran signifikan dalam menciptakan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi global," lanjut Madsbjerg.

"Kami berharap bahwa selain memberikan dukungan secara langsung kepada para wirausahawan, inisiatif Change Make Her juga akan menghasilkan dampak berkelanjutan bagi generasi berikutnya, mengingat para wirausahawan ini akan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong kesejahteraan dalam komunitas mereka."

Selama lebih dari 17 tahun, Kiva telah menyalurkan lebih dari USD 2 miliar kepada 4,7 juta peminjam di seluruh dunia, sebuah jumlah yang melampaui platform crowdfunding lainnya.

Lebih dari 43 Ribu Peminjam di Indonesia

Lebih dari 80% pinjaman Kiva telah disalurkan kepada perempuan, dengan tingkat pengembalian mencapai 96%. Di Indonesia, Kiva telah memfasilitasi pinjaman sebesar lebih dari USD 15 juta kepada lebih dari 43.000 peminjam di seluruh penjuru Tanah Air.

"Merupakan sebuah kehormatan bagi Kiva untuk dapat berkolaborasi dengan The Coca-Cola Foundation dalam memperluas upaya kami untuk meningkatkan akses keuangan melalui pinjaman yang mampu mengubah hidup," ungkap CEO Kiva Vishal Ghotge.

"Bersama-sama, kami dapat melayani lebih banyak lagi individu dibandingkan jika kami melakukannya sendiri. Hal ini menggambarkan kekuatan kolektif yang muncul dari kemitraan yang terjalin dengan organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai kami," jelas Ghotge.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada The Coca-Cola Foundation atas komitmen yang mereka berikan dan berharap dapat terus bekerja sama dalam memajukan kesetaraan gender, inklusi keuangan bagi pengungsi, dan solusi pintar terkait perubahan iklim di berbagai komunitas di seluruh dunia," paparnya.

Selama empat dekade terakhir, The Coca-Cola Foundation telah mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi di seluruh dunia, termasuk program ‘5by20’ yang telah berlangsung selama satu dekade.

Program ini, yang dilaksanakan bersama dengan The Coca-Cola Company dan para mitra pembotolan, telah berhasil memberdayakan lebih dari 6 juta perempuan.

Melalui program Change Make Her, para karyawan Coca-Cola dapat membantu menyalurkan pinjaman Kiva kepada para wirausahawan dan ikut terlibat secara langsung dalam mendukung misi The Coca-Cola Foundation. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang platform Kiva, kunjungi www.kiva.org.