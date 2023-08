Harvest City Rilis Hana Business Square, Ruko Two in One

PT Dwigunatama Rintis Prima pengembang Harvest City merilis atau tahap pre-launching area komersial terbaru bertajuk Hana Business Square. Pertokoan ini mengusung konsep Two in One. Ini merupakan konsep inovatif pertama di kawasan Transyogi, Cibubur, Jakarta Timur.

Menurut Direktur Sales dan Marketing Harvest City, Hyronimus Yohanes, ruko dua lantai ini dapat dimanfaatkan untuk dua jenis usaha yang berbeda, sehingga pembeli, baik end-user maupun investor dapat memaksimalkan keuntungan, jika mau usaha sendiri atau disewakan.

Hana Business Square merupakan ruko dua lantai yang masing-masing punya akses tersendiri. Di lantai dua terdapat koridor seperti di teras lantai 1, sehingga para pengunjung bisa melintas di lantai dua mengunjungi masing-masing unit usaha di lantai 2.

"Konsepnya mirip Citos (Cilandak Town Square) di Jakarta Selatan, tapi di outdoor. Pertokoan berderet dimana lantai dua ada koridor untuk pengunjung lalu lalang. Sedangkan di lantai dasar akan ada median untuk taman dan selasar untuk bersantai pengunjung,” jelas Roni sapaan akrab Hyronimus di acara Agent Gathering, Hana Business Square Product Knowledge, di Club House Ridge Crystal, Harvest City, Rabu (23/8).

Dalam acara yang dihadiri sekitar 350 agen dari 25 kantor broker properti itu terjual sekitar 13 unit ruko dengan harga mulai Rp790 jutaan (harga pre-launch) dan 5 NUP (Nomor Urut Pemesanan).

Roni melanjutkan total unit yang akan di bangun di Hana Business Square sejumlah 54 ruko yang akan dipasarkan bertahap. Terdapat 3 tipe, yaitu tipe Haru (LT63/ LB 70), Hanami (LT 84/ LB 93) dan Ichiyou (LT 84 / LB94 hook). Serah terima unit ruko akan dilakukan setelah 15 bulan.

Roni menjelaskan, dengan konsep Two in One ini pemilik ruko di Hana Business Square Harvest City punya banyak pilihan, di antaranya, lantai 1 bisa dipakai sendiri sementara lantai 2 bisa disewakan untuk membantu cicilan. Opsi lain, semua lantai disewakan atau pembeli memakai sendiri dengan membuka dua jenis usaha.

CEO Harvest City Sami Miettinen yang juga hadir pada Agent Gathering itu mengatakan, pihaknya akan memberikan nilai tambah investasi dari para pembeli dengan terus mengembangkan berbagai prasarana, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya.

“Land bank Harvest City seluas 1.350 hektar. Ini terbesar dibandingkan perumahan yang ada di jalur Transyogi. Sehingga prospek dan potensinya sebagai kota mandiri pun sangat besar. Dari 1.350 hektar baru 200 hektar yang kami kembangkan. Untuk setiap tahun kita rencanakan akan buka satu kluster residensial dan satu cluster area komersial, serta membangun infrasturktur secara berkesinambungan," kata Sami. (E-3)