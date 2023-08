APHI Gandeng Mutu Institute Gelar Sertifikasi Bidang Lingkungan Dan Kehutanan

PT Forestcitra Sejahtera (Mutu Institute) mendapatkan kepercayaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) sebagai Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Bidang Lingkungan dan Kehutanan.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Sekertaris Jendral APHI Purwadi Soeprihanto dan Direktur Utama Mutu Institute Sumarna secara virtual.

Purwadi mengatakan kerja sama itu merupakan salah satu bentuk upaya APHI dan anggotanya terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal dengan penilaian Proper, yang terdapat beberapa persyaratan terkait dengan kompetensi beberapa fungsi di dalam Perusahaan. Misalnya Penanggungjawab Pengelolaan Limbah B3 (PLB3), Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU), Penanggungjawab Operasional Pengelolaan Limbah B3 (POPLB3), Penanggungjawab Operasional Pengendalian Pencemaran Air (POPAL), dan Penanggungjawab Operasional Instalasi Pencemaran Udara (POIPPU).

“Kerja sama dengan Mutu Institute merupakan pilihan yang tepat, karena Mutu sudah lama dikenal memiliki kredibilitas dan kompetensi di sektor kehutanan," ujar Purwadi.

Sumarna mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada Pelatihan dan Sertifikasi Profesi di bidang lingkungan terkait dengan penilaian Proper saja, namun juga bisa dikembangkan ke kerja sama lainnya, seperti kerja sama terkait perdagangan karbon dan program mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang saat ini sedang menjadi isu nasional.

Mutu Institute memiliki afiliasi dengan Mutuagung Lestari yang merupakan Lembaga Verifikasi Validasi GRK pertama yang sudah diakreditasi, sehingga peluang kerjasama di bidang karbon dan GRK sangat terbuka.

Sebagai hasil dari kerja sama itu, saat ini Mutu Institute dengan APHI telah melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Profesi skema Lingkungan Hidup kepada sekitar 106 peserta yang berasal dari Perusahaan anggota APHI.

“Meskipun pelatihan dilaksanakan secara online, namun Mutu Institute mampu menghadirkan suasana layaknya pelatihan offline karena memberikan suasana pelatihan yang baik dan efektif dari segi waktu dan pemateri yang sangat berpengalaman. Mutu Institute is the best," ujar salah satu peserta Muh. Alhadi Cholis.

Mutu Institute terus dan akan selalu berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam rangka kelestarian lingkungan dan memberikan pelatihan fun dan interactive kepada para peserta pelatihan. (Z-5)