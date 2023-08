27 Tahun Berkarya, Great Eastern Life Indonesia Catatkan Pertumbuhan Positif

GREAT Eastern Life Indonesia tahun ini memperingati hari jadinya yang ke-27 dengan semangat Jadi Hebat, Reach for Great. Kampanye Reach for Great yang berorientasi pada nasabah dan telah diperkenalkan sejak 2022 serta terus dilanjutkan hingga tahun ini untuk mengajak setiap masyarakat Indonesia untuk tidak ragu dalam meraih mimpinya masing-masing.

Perusahaan sendiri mencatatkan pertumbuhan yang baik. Dalam keterangan mereka, semester ke-2 tahun ini, berdasarkan Laporan Keuangan Konvensional per 31 Juli 2023 (tidak diaudit), Great Eastern Life Indonesia mencetak kinerja positif dengan membukukan total pendapatan Premi bruto sebesar Rp2 triliun atau meningkat sebesar 21%.

Jumlah aset yaitu Rp11 triliun atau tumbuh sebesar 25% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk tingkat kecukupan modal, Great Eastern Life Indonesia tetap kuat dengan mencatatkan RBC (Risk-Based Capital) sebesar 263% atau jauh di atas rasio minimal yang disyaratkan OJK yaitu sebesar 120%.

Catatan itu adalah hasil dari berbagai usaha yang dilakukan dan turut berkontribusi menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Inovasi yang telah dihasilkan, antara lain GoGREAT! Website, Customer Portal GoGREAT! Services, Aplikasi Great Eastern Corporate-ID (GEC-ID), dan GEC Portal.

“Di usia yang ke-27 ini, kami hendak berterima kasih kepada seluruh nasabah yang telah mempercayakan perlindungannya kepada kami serta mitra bisnis, dan stakeholder yang telah mendukung perjalanan hebat Great Eastern Life Indonesia. Kami akan terus berkomitmen untuk mendampingi nasabah di setiap tahap kehidupannya melalui perlindungan asuransi agar nasabah bisa fokus dan tenang dalam meraih berbagai aspirasi dalam kehidupannya dan jadi hebat, Reach for Great," ujar Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia Clement Lien Cheong Kiat dalam keterangannya, Rabu (23/8)

Dalam hal komitmen untuk memberikan perlindungan bagi nasabah, Great Eastern Life Indonesia juga meluncurkan GREAT Prestige Protector yang resmi diperkenalkan kepada publik pada Oktober 2022. GREAT Prestige Protector merupakan asuransi jiwa dengan premi tunggal yang memberikan kepastian tingkat imbal hasil yang dijamin sama hingga 10 tahun pertama sejak pembelian Polis yang dipasarkan melalui jalur bancassurance melalui mitra strategis, Bank OCBC NISP.

Selain itu, Great Eastern Life Indonesia juga memperkenalkan produk Asuransi GREAT Pro Solution yang dapat diperoleh dengan mudah di website GoGREAT! untuk para Sandwich Generation—generasi yang menanggung hidup dua atau tiga generasi— agar mereka bertransformasi menjadi GREAT Generation dengan memiliki perencanaan finansial yang baik melalui campaign Reach for Great Generation.

Sebagai perusahaan asuransi yang ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial, Great Eastern Life Indonesia menyadari bahwa untuk Jadi Hebat juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Perusahaan mempertegas komitmennya dengan meluncurkan kampanye Reach for a Greener Tomorrow bekerja sama dengan Saya Pilih Bumi (bagian dari National Geographic Indonesia) untuk melakukan edukasi gaya hidup zero waste hingga membagikan 5.000 kantong belanja ramah lingkungan ke seluruh Indonesia.

Selain keuangan yang positif, berbagai usaha yang dilakukan juga membuat perusahaan diganjar apresiasi, seperti penghargaan dari Insurance Asia Award 2023 untuk kategori ESG Initiatives of The Year dan Digital Transformation of The Year dari, Best Life Insurance 2023 dari B-Universe Media Holdings, hingga Life Insurance Market Leader 2023 dari Media Asuransi. (Z-6)