Brand Lokal Satellite of Glow Kembali Luncurkan Produk Terbarunya

BISNIS produk kecantikan dan perawatan tubuh terus berkembang di Tanah Air. Bahkan belakangan, sejumlah brand lokal dan produk dalam negeri memenuhi pasar di dalam negeri.

Produk-produk kosmetik dan perawatan tubuh buatan anak bangsa tak hanya sekedar memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi mereka sudah mampu bersaing dengan brand dan produk impor.

Setelah sukses menghadirkan produk body care yaitu body lotion pada tahun 2022, brand lokal Satellite of Glow kembali meluncurkan produk terbarunya yaitu body shower yang didesain berdasarkan zodiak dan elemen.

Pertanyaan mengapa harus zodiak? Satellite of Glow rupanya telah melakukan riset untuk mengetahui preferensi setiap zodiak dan mengambil warna berdasarkan batu kelahiran masing-masing zodiak.

Produk Telah Diuji Secara Klinis

“Kami berani mengklaim bahwa body lotion dan body shower berdasarkan zodiak adalah yang pertama di dunia. Produk ini mengandung white jasmine extract dan carrot tree yang telah diuji secara klinis, bahkan terbukti bisa menarik lawan jenis,” jelas Monica selaku Social Media Specialist dari Satellite of Glow dalam keterangan pers, Senin (21/8)

Tahun lalu brand lokal ini merilis 12 varian body lotion sesuai dengan zodiak, mengambil inspirasi dari pemahaman bahwa di dunia ini setiap orang memiliki karakteristik unik berdasarkan zodiak dan elemen yang menyertainya.

“Tahun ini kami meluncurkan body shower based on zodiac dari empat elemen yaitu air, api, udara dan tanah,” ujar Monica.

Setiap elemen, lanjut Monica sesuai dengan zodiak dengan karakter dan aroma yang unik. Adapun varian terbarunya adalah suds of water drop, suds of fire blast, suds of earth bound, dan suds of air cloud.

Elemen air berwarna hijau (water drop) cocok untuk zodiak Pisces, Scorpio, dan Spencer, dengan aroma yang menenangkan. Elemen udara berwarna biru (air cloud) didedikasikan untuk zodiak Libra, Aquarius, dan Gemini, dengan aroma segar yang menyegarkan dan menenangkan.

Sementara, elemen api berwarna merah (fire blast) menggambarkan zodiak Sagitarius, Leo, dan Aries, dengan aroma misterius yang kuat dan berani.

Sedangkan elemen tanah berwarna oranye (earth bound) dirancang khusus untuk zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn, dengan aroma yang menenangkan sekaligus memberi kesan mencium aroma hutan dan embun pagi.

“Produk yang paling favorit selama pameran ini adalah dari elemen tanah atau earth bound. Harganya pun sangat terjangkau,” tambahnya.

Tak ketinggalan, selama pameran JXB sejumlah public figur dan influencer pun turut meramaikan di antaranya ada Ayu Gani, Clarissa Putri, Vicky Alaydrus, Gelangelica, Stefany Talita, hingga Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan turut mendukung pertumbuhan brand lokal. (RO/S-4)