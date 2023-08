Bantu Milenial Miliki Hunian Impian, Ini Promo dari Anwa Residence Bintaro

GENERASI milenial kerap meghadapi hambatan ketika ingin membeli hunian impian mereka. Salah satu hambatannya ialah mahalnya biaya uang muka (down payment) yang harus dibayarkan untuk membeli sebuah rumah.

Menjawab hal itu, Anwa Ressidence Apartemen Bintaro kembali menghadirkan promo khusu bagi generasi milenial, sekaligus memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-78.

“Di bulan Agustus ini kami ingin memerdekakan kaum milenial dalam mewujudkan impiannya memiliki hunian. Dengan menghadirkan promo Free DP, dan juga Free IPL selama 12 bulan.” Ucap Kelly Maria Emmanuella Andwa, Managing Director PT. Hocky Anwa Lestari.

Hunian vertikal yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten itu sudah diilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti gym center, swimming pool, mini waterpark, jogging track, children playground, shopping arcade, dan juga hotel by Aston.

Memiliki 4 tipe unit yaitu studio, one bedroom, two bedroom dan three bedroom. Menjadikan Anwa Residence Apartemen menjadi hunian paling cocok bagi kaum urban, dengan cicilan mulai dari 5 jutaan dan siap huni di Agustus 2023.

“Dengan cicilan mulai dari Rp5 jutaan. Jadi, kaum milenial tidak perlu spending money lebih ketika tinggal di Anwa. Bagi kaum milenial yang bekerja di kawasan sudirman, thamrin dan lainnya bisa menggunakan commuterline. Karena, jarak antara anwa ke stasiun jurangmangu hanya 7 menit berjalan kaki.” tambah Kelly. (Z-5)