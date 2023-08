Ratusan Ruko Enchanté Business Park Ludes dalam Waktu Singkat

ANTUSIASME masyarakat terhadap ruang usaha dan produk komersial di BSD City terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan suksesnya penjualan ruko Enchanté Business Park yang habis terjual dalam waktu singkat. Enchanté Business Park dirancang dengan konsep ruko tiga lantai yang dibangun menggunakan material yang premium, sehingga menampilkan kesan elegan, mewah, dan modern. Produk komersial ini sangat cocok bagi para pebisnis maupun entrepreneur yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis.

Enchanté Business Park memiliki lokasi strategis karena menghadap langsung ke Jalan Boulevard BSD City dengan total luas pengembangan seluas 1,7 hektare. Pusat niaga terbaru ini sangat cocok untuk membuka usaha bisnis F&B, retail, hingga perkantoran. Klaster komersial tersebut memiliki beberapa tipe di antaranya 4,5x12, 4,5x13, dan 5,5x13 yang dipasarkan mulai dari harga Rp2,9 miliar termasuk PPN.

CEO Commercial BSD Sinar Mas Land Anna Budiman mengucapkan terima kasih atas tingginya minat masyarakat terhadap produk komersial Sinar Mas Land di BSD City. Pusat niaga terbaru Enchanté Business Park sangat diminati oleh pasar properti sehingga calon pembeli sudah melakukan waiting list bahkan sebelum penjualan resmi dibuka.

"Hasilnya, sebanyak 104 unit yang kami pasarkan sold out dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar komersial saat ini telah kembali bergairah, khususnya terhadap produk-produk komersial yang unggul dan berkualitas. Respons positif hingga permintaan pasar yang masih tinggi pun membuat perusahaan kembali akan mempersiapkan produk komersial terbaru berkonsep Studio Loft yang lebih eksklusif dan segera kami launching dalam waktu dekat ini," ujar Anna.

Enchanté Business Park memiliki captive market yang besar dan sangat potensial karena dikelilingi dengan kawasan hunian premium seperti Enchanté Résidence, Greenwich Park, The Zora, Jadeite, De Park, NavaPark, hingga The Blizfield. Selain itu, Enchanté Business Park memiliki nilai komersial yang tinggi dengan bergabungnya sejumlah anchor tenant bergengsi yakni Song Fa, Shokupan, Koi Teppanyaki, Jin Mu, Dapur Solo, Hotary Shabu-Shabu, The Harvest, Hanbaga, dan Baia Nonna. Tenant-tenant bergengsi tersebut sudah menandatangani kesepakatan untuk membuka usaha, meskipun bangunan di kawasan komersial ini belum ada.

Tak hanya itu, Enchanté Business Park sangat dekat dengan pusat perkantoran, pendidikan, hingga perbelanjaan, maupun hiburan. Bisnis yang beroperasi di Enchanté Business Park didukung dengan beragam kemudahan akses melalui Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A yang resmi beroperasi, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk) & Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, Tol JORR 2 (Tol Pondok Indah), Tol Bandara Soekarno-Hatta, Tol Jagorawi, dan ruas tol lain di Pulau Jawa. Penghuni dan pengunjung juga dimudahkan dengan berbagai moda transportasi publik seperti kereta Commuter Line (yang terdekat dari Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City), feeder bus (dari/ke Harmoni, Mangga Dua, Pasar Baru), serta airport shuttle service ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (RO/Z-2)