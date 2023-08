Naraya Serpong, Rumah Tropis Ditawarkan di Bawah Rp1 Miliar

PELETAKAN batu pertama (groundbreaking) tanda dimulainya pembangunan Naraya Serpong dilaksanakan pada Senin (21/8). Melalui Cipta Harmoni Lestari (CHL) Group, PT. Serpong Bangun Cipta mengembangkan klaster di bawah Rp1 miliar dengan fasilitas lengkap dan termewah di kelasnya.

Pengembang yang berada dalam naungan Harita Group ini ingin mengulang keberhasilan Mazenta Residence Bintaro, kembali CHL menggaet arsitek muda yang tengah naik daun yaitu Riri Yakub (Atelier Riri). Bedanya, Naraya mengusung konsep Tropical Contemporer yang modern dan stylish. Rumah tapak ini juga tepat guna, tertata, dan mengusung konsep eco friendly apabila dibandingkan dengan perumahan sekitar.

Project CEO dari PT Cipta Harmoni Lestari Setia Iskandar Rusli menyampaikan, groundbreaking ini tidak hanya menjadi tonggak awal fisik dari pembangunan Naraya Serpong. Namun, merupakan simbol kuat dari komitmen yang mendalam terhadap para konsumen setia.

“Langkah ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen untuk segera menempati hunian yang mereka beli. CHL terus berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik di dalam tenggat waktu yang telah ditentukan,” kata Setia usai acara groundbreaking Naraya Serpong, Senin (21/8).

Ia menjelaskan, rencananya Naraya Serpong akan menyediakan 48 unit rumah di atas luas lahan 700 meter persegi. Namun, klaster ini berada di dalam kawasan Banara Serpong seluas 5 hektar.

“Dari proses Groundbreaking konsumen akan menerima unit mereka dalam 18 bulan. Ini adalah komitmen kami,” kata Setia.

Melalui Naraya Serpong, CHL menawarkan ide hunian baru, yaitu The New Concept of Affordable Luxury.

Artinya, pihaknya ingin memberikan rumah yang mewah dengan harga di bawah pasaran. Desain rumah yang apik, lokasi yang strategis, infrastruktur tertata dengan rapih, serta fasilitas premium yang lengkap ini dipasarkan mulai dari harga Rp900 juta.

“Kami optimis penjualan Naraya serpong akan mencapai angka 60% pada akhir tahun 2023 ini. Antusiasme para calon konsumen terhadap Naraya meningkat pesat pasca dibukanya jalan baru tepat di depan pintu gerbang Naraya Serpong. Melihat hal tersebut, kami yakin angka penjualan Naraya pun akan tambah melaju cepat,” tambah Setia.

Rumah Tropis

Architect Supervisor Sagung Ayu Tirta menjelaskan, dengan desain atap tinggi (high celling) Roof with Deep Overhangs dan High Roof Space to Reduce Heat, Naraya Serpong memantapkan diri sebagai rumah yang mampu menahan suhu panas dan air hujan. Sehingga, fasad rumah pun tidak mudah rusak.

“Kami memaksimalkan cahaya untuk setiap ruangan. Menciptakan yang yg punya kenyamanan termal, visual, dan audio. Bahkan, Menciptakan suhu ruang stabil 26 derajat. Adanya konsep High Roof Space to Reduce Heat mampu mengurangi panas suhu luar ruang hingga 5 derajat,” jelas Sagung.

Dengan menawarkan rumah dua lantai, Naraya menghadirkan kamar mandi En-Suite di tiap kamar di bagian atas. Selain itu, Setiap unit pun telah dirancang untuk lebih ramah lingkungan atau eco-friendly dengan adanya fitur underground infiltration wells atau sumur resapan air bawah tanah dan Biotech Septic Tank.

Tidak hanya itu, para penghuni akan dimanjakan dengan beragam pilihan fasilitas premium yang dimiliki oleh Naraya Serpong, Badminton Court, Children Playground, Jogging Track, Club House atau Multifunction Room, Swimming Pool, Musholla dan Fitness Center.

Ada 2 tipe rumah yang ditawarkan, yaitu Type 7 dan Type 6. Seluruh unit memiliki dua lantai.

Pada project Naraya Serpong, CHL telah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga & Bank Mandiri. Ada tiga cara bayar yang tersedia bagi konsumen Naraya Serpong. Mulai dari DP 0%, DP 10 % serta Cash keras.

Adapun, promo yang sedang berjalan untuk Naraya Serpong saat ini adalah, KPR DP 0%, booking fee Rp8 juta, cicilan KPR mulai dari Rp5 jutaan, gratis biaya BPHTB, gratis biaya akad KPR, dan gratis AC. (Z-10)