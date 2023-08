12 Penghargaan untuk Sinar Mas Land dari Golden Property Awards 2023

SINAR Mas Land melalui sejumlah proyeknya sukses kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional dalam ajang Golden Property Awards 2023 pada Selasa (15/8/2023) di Hotel Raffles Jakarta. Golden Property Awards (GPA) diselenggarakan oleh Indonesia Property Watch (IPW) yang berkolaborasi dengan 99 Group. Ajang tersebut menjadi referensi utama sekaligus pencapaian tertinggi para pelaku bisnis properti di Indonesia untuk melihat kualitas proyek yang dikembangkan.

Pemilihan pemenang didasarkan pada empat kriteria penilaian antara lain kualitas lokasi, pengembangan, pemasaran, dan manajemen perusahaan. Dari 19 kategori penghargaan, Sinar Mas Land berhasil meraih 12 kategori penghargaan. Berikut sederet penghargaan itu.

1. Best of the Best City Scale Development untuk proyek township BSD City.

2. Best of the Best Prestigious Residential untuk proyek Enchanté Résidence di BSD City.

3. Best of the Best Millennial Residential untuk proyek Tanakayu di BSD City.

4. Best City Scale Development Region Tangerang & Surrounding untuk proyek township BSD City.

5. Best Compact Scale Development Region Tangerang & Surrounding untuk proyek The Zora di BSD City.

6. Best Prestigious Residential Region Tangerang & Surrounding untuk proyek Enchanté Résidence di BSD City.

7. Best Millenial Residential Region Tangerang & Surrounding untuk proyek Tanakayu di BSD City.

8. Best City Scale Development Region Bekasi & Surrounding untuk proyek township Grand Wisata Bekasi.

9. Best Township Scale Development Region Cibubur & Bogor Surrounding untuk proyek township Kota Wisata Cibubur.

10. Best Prestigious Residential Region Cibubur & Bogor Surrounding untuk proyek Atherton di Kota Wisata Cibubur.

11. Best Marketing Strategy untuk proyek township BSD City.

12. Most Influential Property Professional untuk Herry Hendarta selaku Direktur Sinar Mas Land.



Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh IPW kepada Sinar Mas Land dalam ajang GPA 2023. Sesuai dengan tema Golden Property Awards tahun ini, Mission Possible, perusahaan selalu optimistis dalam menghadapi segala tantangan dan dinamika yang terjadi.

"Semoga kami dapat selalu menghadirkan berbagai inovasi terbaik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri properti di Tanah Air. Tentu pencapaian tersebut juga merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim manajemen, karyawan, serta dukungan loyalitas konsumen terhadap brand Sinar Mas Land," ujar Herry.

Keberhasilan yang diraih Sinar Mas Land dalam ajang GPA 2023 dinilai dari sejumlah aspek. Untuk proyek BSD City melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk menorehkan prestasi dalam kategori Best of the Best City Scale Development dan Best City Scale Development Region Tangerang & Surrounding berkat komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. The Zora yang berada di kawasan BSD City meraih kategori Best Compact Scale Development Region Tangerang & Surrounding berdasarkan aspek desain yang mengusung konsep Beauty of Balance, yaitu development mixed use perpaduan residensial bergaya Jepang dan commercial area dalam satu kawasan sehingga memberikan nuansa baru di Barat BSD.

Masih di kawasan township BSD City, proyek Enchanté Résidence juga sukses meraih kategori Best of the Best Prestigious Residential dan Best Prestigious Residential Region Tangerang & Surrounding berdasarkan aspek desain yang unik dan eksklusif dengan layout megah dan fungsional, mewakili kemewahan, keanggunan, dan privasi, memberikan pengalaman tinggal yang baik bagi para penghuninya. Proyek Tanakayu meraih penghargaan dalam kategori Best of the Best Millenial Residential dan Best Millennial Residential Region Tangerang & Surrounding berdasarkan aspek pengembangan kawasan residensial yang dibangun dengan memadukan nuansa alam dan teknologi guna menciptakan kenyamanan serta pengalaman hidup yang berkesan bagi para penghuninya.

Kemudian proyek township Grand Wisata Bekasi sukses meraih kategori Best City Scale Development Region Bekasi & Surrounding berdasarkan pengembangan kota mandiri yang terintegrasi dengan permukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan beragam fasilitas umum. Keunggulan fasilitas dan akses tersebut menjadikan kawasan township ini disebut sebagai The Next New City di Timur Jakarta.

Selanjutnya, proyek township Kota Wisata Cibubur menyabet kategori Best Township Scale Development Region Cibubur & Bogor Surrounding berdasarkan aspek desain hunian yang mengusung konsep modern, dinamis, serta harmonis. Hingga saat ini, Kota Wisata Cibubur telah membangun 48 klaster perumahan di atas lahan seluas 750 hektare dengan desain yang terinspirasi dari eksotika kota-kota besar di dunia. Bahkan, proyek Atherton yang berada di Kota Wisata Cibubur pun lolos sebagai Best Prestigious Residential Region Cibubur & Bogor Surrounding berdasarkan aspek inovatif yang diimplementasikan ke dalam hunian premium dan eksklusif yang dilengkapi dengan sederet fasilitas terbaik dalam township tersebut.

Lalu untuk dapat menggerakkan pasar, Sinar Mas Land menginisiasi banyak strategi program penjualan nasional untuk proyek properti perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Strategi pemasaran inilah yang terpilih sebagai Best Marketing Strategy. Terakhir, kinerja perusahaan tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya profesional yang ada di dalamnya. Berdasarkan itu, Herry Hendarta selaku Direktur Sinar Mas Land menerima penghargaan sebagai Tokoh Profesional yang berpengaruh di bidang properti dalam kategori Most Influential Property Professional. (RO/Z-2)