IHSG Dibuka Menguat Senin Pagi Ini

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan awal pekan ini, Senin (21/8), berada di posisi 6.860.

Mengacu data RTI pada pukul 9.10 WIB, IHSG langsung lompat ke level 6.867 atau naik 7,76 poin setara 0,11 persen. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.879 dan level terendahnya di 6.861.

Sebanyak 190 saham emiten menguat di perdagangan pagi ini. Sementara, 212 saham lainnya melemah dan sebanyak 222 saham stagnan.

Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.10 WIB sebanyak Rp799,61 miliar dengan total saham yang diperdagangkan 2,61 miliar saham.

Sementara itu, laju Indeks saham Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Indeks wall street sebagian besar melemah karena kekhawatiran atas kenaikan suku bunga yang bisa menekan kinerja emiten.

Indeks saham S&P 500 melemah 0,01 persen dengan berada pada level 4369. Nasdaq melemah 0,20 persen dengan berada pada level 13.290. DJIA naik 0,07 persen dengan berada pada level 34.500.

Saham-saham yang naik adalah Walmart Inc, Boeing Co, United Health, Chevron Corp, Ross Stores dan Generac Holding. Kemudian saham-saham yang melemah adalah JD.Com Inc, Moderna Inc, Airbnb Inc dan Goldman Sachs.

Investor masih mewaspadai tren kenaikan suku bunga yang akan dilakukan The Fed. Ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed bulan November naik menjadi 32,2 persen dari 26,4 persen minggu lalu, menurut CME FedWatch Tool. (Medcom/Z-6)