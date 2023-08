Menilik Hasil Transformasi Kantor Cabang BTN

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk menjalankan 6 inisiatif untuk pengembangan bisnis BTN ke depan. Salah satunya dengan melakukan optimalisasi pada kantor cabang BTN.

Pada rentang 2019 hingga Juni 2023, 2019 BTN menutup 157 outlet atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang tidak produktif. Penutupan outlet itu dibarengi dengan peningkatan layanan digital.

Selain itu lebih dari 96 kantor Cabang Pembantu telah dipindahkan ke area berpotensi tinggi sejak tahun 2020 dan telah menghasilkan peningkatan kinerja outlet.

Kinerja dari Top 5 KCP Sangat Produktif pada paruh pertama 2023 tercatat Rp428,95 miliar untuk realisasi kredit, Rp2,14 triliun untuk dana pihak ketiga (DPK) dan pencapaian laba bersih Rp54,89 miliar.

Tercatat 190 outlet memiliki laba bersih di atas Rp1 miliar. Kemudian 230 outlet memiliki DPK di atas Rp50 miliar dan tercatat 50 outlet memiliki fee based di atas Rp500 juta per outlet.

"Branch transformation telah kami implementasikan sejak April 2022 dan telah menunjukkan hasil yang maksimal pada produktivitas dan efisiensi Bank BTN," kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, dalam acara FGD yang diselenggarakan Forum Wartawan, di Malang, Jawa Timur, pekan lalu.

Inisiatif efisiensi dan optimalisasi fee-based telah menunjukkan perkembangan yang positif seiring dengan penurunan pertumbuhan beban bunga yang mengindikasikan adanya perbaikan bisnis.

Total pendapatan pada Semester I 2023 mencapai angka tertinggi sejak 2019 jika disetahunkan yakni mencapai Rp30,46 triliun atau naik 12,64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan fee based juga mencapai level tertinggi dalam lima tahun yakni Rp1,715 triliun atau berkontribusi 11,26% dari total pendapatan BTN dalam semester 1 2023.

Layanan Digital

Dalam layanan digital banking, BTN yang memiiki BTN mobile saat ini telah memiliki 2,4 juta pengguna. Jumlah transaksi yang dilakukan pun terus meningkat.

Per Juli 2023 total transaksi mencapai 186 juta dengan nilai Rp 27 triliun. Angka ini diprediksi terus bertambah hingga akhir tahun menjadikan total transaksi mampu mencapai 262 juta transaksi dengan nilai Rp51 triliun. Atau terjadii kenaikan masing-masing 51% dan 27% dibandingkan posisi 2022.

"Performance mobile banking BTN dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan baik dari posisi user, jumlah transaksi maupun volume transaksinya," kata Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto.

Bahkan kalau dilihat rata-rata per bulan pertumbuhannya mencapai 83 %, di mana pada tahun 2022 jumlah transaksi melalui mobile banking BTN baru mencapai 14.532.788 transaksi per bulan. Sepanjang 2023 ini, rata-rata transaksi per bulannya menembus 26.630.375 transaksi.

Sementara itu, Direktur Risk Management Bank BTN Setiyo Wibowo menegaskan bahwa proses transformasi membutuhkan perjalanan yang panjang yang tak cukup dilakukan dalam kurun waktu setahun ataupun dua tahun.

Meski demikian, ia mengakui sejak 2020 hingga 2021, BTN telah meletakkan pondasi terhadap bisnis perseroan. "Yang paling pertama kita lakukan adalah memperbaki tata kelola sebagai pondasi untuk memperbaiki kinerja perseroan. Selain itu ada perubahan proses bisnis, perubahan pengolahan bisnis dan cara kita memberikan keputusan bisnis juga kita atur tata kelolanya," ujar Setiyo Wibowo.

Ia menambahkan, proses disrupsi digital Bank BTN sendiri mulai dilakukan pada tahun 2022 hingga 2023 ini, di mana BTN tetap fokus terhadap KPR, tetapi juga mulai membuka segmen baru. (E-1)