Sour Sally Group Tambah Anggota Brand Yakni Es Krim Cuan

Sour Sally Group berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi di dunia Food and Beverages Indonesia.

Sebagai bentuk dari komitmen Sour Sally Group, pada Sabtu (19/8) Sour Sally Group dengan sukses menambah brand baru mereka, yaitu Gulu Zhuan (dibaca: gulu cuan). Outlet Gulu Zhuan pertama resmi dibuka dengan meriah di lantai 4 Mall Taman Anggrek, Jakarta..

Gulu Zhuan hadir dengan konsep The First Hongkong Cheese Ice Cream and Sagoo Cream Drinks. Nama dibalik Gulu Zhuan sendiri adalah sebuah konsep unik untuk mengangkat istilah Cuan dimana Gulu Zhuan hadir di pasar sebagai brand desserts yang bisa membawa cuan untuk para penikmatnya.

Selain dari harga yang cukup terjangkau yakni mulai dari Rp9.000 hingga Rp30.000, Gulu Zhuan juga diharapkan membawa keberuntungan dan juga dapat memberikan warna dalam bisnis ice cream dan minuman yang berbeda dari yang lainnya.

Dalam konsep yang mendatangkan Cuan, Gulu Zhuan pun membuka peluang kemitraan yang dengan harga Rp75 jutaan saja, masyarakat dapat memiliki kemitraan Gulu Zhuan. Sebuah konsep Brand Desserts yang unik disajikan oleh Gulu Zhuan untuk penikmatnya.

"Kami sangat antusias menghadirkan Gulu Zhuan sebagai bagian dari keluarga Sour Sally Group. Ini adalah langkah penting kami dalam memberikan variasi dan inovasi kepada pelanggan setia kami. Dengan Gulu Zhuan, kami mengajak semua orang untuk merasakan

kelezatan dessert khas Hongkong tanpa harus pergi jauh," ujar Boby Tarigan selaku Head of Marketing Sour Sally Group.

Gulu Zhuan menghadirkan pengalaman pengunjung yang unik, yaitu dapat mengkreasikan ice cream favorit mereka sendiri dengan berbagai topping dan sauces sesuai selera.

Dalam rangka memeriahkan Grand Opening ini, Gulu Zhuan memberikan berbagai promo spesial , antara lain Buy 1 Sagoo Cream Drinks Get 1 Cheezyliciouz atau PinkyBloom Ice Cream Cone, serta undian Waktu Indonesia Cuan setiap 2 minggu sekali dengan hadiah menarik, seperti PS 5, Emas 1 gram, Sepeda Listrik, TV 32 inch, dan ratusan BNI Tapcash. (RO/E-1)