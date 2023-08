BRI Insurance Teken Kerja Sama Mitra Keagenan dengan PT PKSS

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Kerja Sama Mitra Keagenan antara BRI Insurance dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) untuk memasarkan dua produk asuransi yaitu Asuransi Kebakaran dan

Asuransi Kendaraan Bermotor baik konvensional maupun yang berbasis syariah.

Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Ade Zulfikar selaku Direktur Teknik BRI Insurance, serta Rahman Arif selaku Direktur Bisnis PKSS disaksikan oleh Handaru Sakti selaku Direktur Bisnis BRI Insurance yang dilaksanakan awal pekan ini di Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, BRI Insurance bersama PKSS membahas mengenai program pemasaran produk asuransi BRI Insurance yang akan dijual oleh Sales Officer (SO) PKSS kepada Nasabah KPR dan BRIguna. “Inilah awal dari kerja sama antara BRI Insurance dan PKSS, dalam mitra keagenan, semoga hal ini memberikan sinergi BRI Group yang positif bagi kedua belah pihak”, ujar Ade.

Dalam agenda tersebut, Arif selaku Direktur Bisnis PKSS menyatakan bahwa Sales Officer yang tersebar di seluruh Indonesia tidak hanya menjual produk KPR saja untuk saat ini, tetapi nantinya akan menjual juga produk asuransi umum khususnya produk asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Harapannya, bisnis dapat terserap dengan baik dari para nasabah, sehingga dapat menjadi new source of business serta meningkatkan market share produk BRI Insurance.

“Untuk memperlancar jalannya bisnis dari hasil kerja sama ini, tentunya kita harus segera mengeksekusi dalam hal membangun infrastruktur dan tata kelola keagenan yang baik. Kerja sama ini diharapkan juga dapat meningkatkan kapasitas mitra PKSS bukan hanya melakukan penjualan KPR dan BRIguna tetapi juga dalam melakukan pemasaran produk BRI Insurance," pungkas Handaru.

Penandatangan kerja sama BRI Insurance adalah bentuk dari komitmen perusahaan untuk menjadi partner yang terpercaya juga andal, tentunya dalam memberikan solusi perlindungan bagi Masyarakat Indonesia, sesuai dengan visinya yaitu The Most Trusted Partner for Reliable Protection Solution. (B-4)