Terus Hadirkan Inovasi dalam, Dear Up Targetkan Pertumbuhan Bisnis Hingga 10 Persen di 2023

BRAND lokal penyedia parfum, masker wajah, dan minuman kesehatan, Dear Up terus melakukan inovasi terhadap produknya.

Mengusung tagline “Glow Up With Dear Up” brand lokal ini menawarkan solusi untuk kecantikan dan kesehatan yang ramah bagi semua kalangan.

Didirikan sejak 2019, produk awal Dear Up adalah masker wajah organik, lalu berkembang hingga menjual produk parfum dan minuman kesehatan collagen. Dear Up telah mengantongi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal.

"Kini setiap harinya, Dear up mengirimkan ribuan paket pesanan ke seluruh Indonesia, dengan jumlah data pelanggan lebih dari 1 juta orang. Dari sisi penjualan kami menargetkan terjadi pertumbuhan 10% di tahun 2023," ujar Anggoro Arianto, Founder Dear Up.

Anggoro mengungkapkan, ada 8 produk unggulan Dear Up yang kini semakin diminari masyarakat. Pertama, Dear Up Golden Series Package yang merupakan paket parfum terdiri dari delapan varian parfum dikemas dalam boks cantik. Tersedia dalam ukuran 12 ml. Aromanya bisa untuk unisex, tidak menyengat, dan berjenis EDP (Eau De Parfums) dengan ketahanan 6 hingga 12 jam tergantung aktivitas. Didalamnya terdapat berbagai macam aroma yang fruity, floral, woody, musk dan fresh.

"Cocok untuk dipakai berbagai macam aktivitas harian. Produk ini juga menjadi salah satu yang terlaris di e commerce dengan harga Rp65 ribuan," ujar Anggoro.

Kedua, Glutadearup Collagen Drink by Dear Up yang baru diluncurkan Agustus 2023. Ini merupakan minuman kesehatan dan kecantikan yang mengandung Salmon Collagen, L Glutathione dan Premix Vitamin (yaitu vitamin A,D,E,K dan B12) yang baik untuk kesehatan kulit dan tubuh dengan rasa strawberry alami yang segar.

"Produk ini sudah ber BPOM dan memiliki Sertifikat Halal. Produk ini dipercaya dapat mencerahkan, melembabkan dan mengencangkan kulit dan dibanderoal dengan harga Rp36.000," tutur Anggoro.

Ketiga, Dear Up Gelatin Mask, masker gelatin yang bermanfaat untuk menghilangkan komedo di wajah. Terdiri dari delapanm varian yaitu : Charcoal, Avocado, Milk, Mint, Strawberry, Coffe, Aloevera dan Greentea.

"Masker komedo ini menjadi salah satu masker terlaris di e commerce. Harganya yang terjangkau bagi kalangan pelajar membuatnya menjadi salah satu produk favorit," tutur Anggoro.

Keempat, Hokkhi Parfum Package by Dear Up, paket parfum yang terdiri dari 5 parfum yang dikemas dalam boks cantik. Tersedia dalam ukuran 30 ml. Paket bisa dipilih untuk aroma pria, aroma wanita dan aroma mix pria wanita. Cocok untuk dipakai sendiri maupun dijadikan kado. Didalamnya terdapat berbagai macam aroma yang fruity, floral, woody, musk dan fresh. 5 aroma dalam paket merupakan aroma pilihan yang best seller baik untuk pria maupun wanita.

Produk ini juga menjadi salah satu yang terlaris di e commerce. Dengan harga Rp50.000 produk ini sudah bisa dibeli.

Kelima, Dear Up EDP Vanilla Ice, produk parfum yang tersedia dalam 2 ukuran yaitu 6 ml dan 30 ml. Pada Top Notes terdapat aroma apricot, peach, plum dan lemon. Pada Middle Notes terdapat aroma Jasmine, Orange Blossom, Tuberose, dan Lily. Sedangkan pada Base Notes nya terdapat aroma : Vanilla, Sandalwood, Musk dan Amber.

Parfum ini cocok dipakai untuk pria dan wanita. Ketahanan 6-12 jam. Terdapat juga varian Adorabella, The Sultan, Cute Sweet, Fairy Flowers, Nagita, dan Romantic Violet yang bisa menjadi pilihan. Di setiap pembelian mendapatkan 1 tester produk untuk aroma lainnya.

Keenam, Dear Up EDP Scandal, parfum dengan aroma Raspberry Liqueur, bunga peony, serta sentuhan Praline yang dapat memberikan sensasi sensual serta manis pada tubuh. Terdapat juga varian AHA Cherry, Vanilla Coconut, Wild Rose yang bisa jadi pilihan.

Ketujuh, Dear Up Bodymist yang terdiri dari 5 varian aroma yaitu : My Sassy Girl, Princess Dream, Luxury Paradise, Rising Star, dan Freshness Love. Terakhir, Dear Up Deospray, deodorant yang terdiri dari enam varian aroma yaitu : Sweet Popcorn, Bread Pitt, Vanilla Cupcake, Tiramisu Candy, Coffee Cappucino, dan Backarat. (Z-5)