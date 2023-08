Komit Bantu Masyarakat, Askrindo Raih Penghargaan di TJSL dan CSR Award

PERAN serta perusahaan, baik BUMN maupun swasta dalam membantu memberdayakan masyarakat memang sangat diperlukan. Sebab pemerintah hampir pasti punya banyak keterbatasan.

Hal itulah yang tersebut dilakukan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Komitmen mereka dalam memberikan manfaat untuk masyarakat ditunjukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Hasilnya, mereka berhasil memborong empat penghargaan pada malam penganugerahan TJSL & CSR Awards 2023 di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko, Kun Wahyu Wardana, didampingi oleh Sekretaris Perusahaan, Cahyo Hari Purwanto dan Kepala Bagian TJSL, Nur Aini.

Keempat penghargaan itu pada tiga pilar, yakni Pilar Sosial dengan peringkat Platinum (Bintang 5), Pilar Ekonomi dengan peringkat Gold (Bintang empat) dan Pilar Lingkungan dengan peringkat Gold (Bintang empat). Selain itu, Askrindo juga mendapatkan penghargaan spesial yang diberikan kepada Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko, Kun Wahyu Wardana yang meraih 'The Most Committed BOD of BUMN on TJSL Pilar Sosial, Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan'.

“Prestasi ini merupakan wujud komitmen Askrindo untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memecahkan permasalahan di lingkungan, memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi ekonomi Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil” ujar Kun.

“Penghargaan ini menjadi momentum penting untuk PT Askrindo dalam meningkatkan kepedulian kepada para pelaku usaha dan memperhatikan kondisi lingkungan sosial” tambahnya.

Askrindo mendukung penuh dan berusaha seoptimal mungkin dalam menjalankan Program TJSL BUMN agar BUMN dapat memberikan kemanfaatan dalam empat pilar pembangunan. Keempat pilar itu yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembinaan usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar Perusahaan,” ujar Kun. (RO/A-1)