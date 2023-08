APLog Raih Dua Penghargaan Gold Winner TJSL & CSR BUMN Award 2023

ANGKASA Pura Logistik (APLog) meraih penghargaan Gold (Winner) pada kategori Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi pada ajang TJSL & CSR Award 2023 yang mengangkat tema “Program TJSL dan CSR BUMN melalui 4 Pilar Pembangunan yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan UMK yang berkelanjutan”.

TJSL & CSR Award 2023 yang digagas oleh BUMN Track dan didukung Indonesia Shared Value Institute (ISVI) merupakan wujud apresiasi terhadap para pelaku TJSL & CSR BUMN.

Kegiatan ini memberikan apresiasi tertinggi bagi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah menjalankan praktik TJSL dan CSR terbaik yang sejalan dengan empat pilar SDG’s berupa Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola, serta memberikan nilai tambah Creating Shared Value bagi perusahaan.

Ajang TJSL & CSR Award 2023 diikuti oleh 88 perusahaan peserta yang terdiri dari Perusahaan BUMN, Anak Perusahaan BUMN serta BUMN dan Anak Perusahahaan BUMN Tbk.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, yang juga merupakan Ketua Komite Penilai Kehormatan TJSL & CSR Award 2023 menyampaikan apresiasi dan berharap agar TJSL & CSR Award 2023 menjadi momentum penting untuk menggugah kembali solidaritas dan kepedulian para pelaku usaha terhadap kondisi lingkungan sosial.

“Penting untuk kita sadari bahwa fungsi BUMN tidak hanya semata-mata sebagai agent of value creator yang memberikan kontribusi keuntungan, melainkan juga sebagai agent of development yang dituntut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya sebagai generator aktivitas perekonomian, BUMN tidak boleh melupakan kontribusinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo.

APLog mendapatkan penghargaan Gold (Winner) dalam dua Pilar, yakni Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi karena APLog secara konsisten dalam satu tahun terakhir melakukan pembinaan dan memberdayakan UMKM melalui berbagai macam program pelatihan.

APLog juga mengutamakan hasil kinerja, prestasi, dedikasi, dan kredibilitas dalam pembangunan Indonesia khususnya di bidang Logistik.

“Kami sadar pencapaian ini baru awal, karena apapun langkah korporasi harus selaras dengan bisnis dan kegiatan inti APLog. Sehingga program CSR kami, apapun harus mendapat tempat yang cukup bagi perkembangan usaha di APLog secara berkelanjutan”ujar Irzan Supriyadi, Vice President Communication APLog.

Lahirnya Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, dalam menggapai prinsip keadilan yang merata dan berkelanjutan.

Sesuai Permen tersebut, program TJSL BUMN merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Sebagai bagian dari pendekatan bisnis perusahaan, program TJSL dijalankan dengan prinsip yang Terintegrasi, Terarah, Terukur dan Akuntabel. (Z-5)